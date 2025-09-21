Chile Integrará la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU
Chile fue elegido miembro de la Junta de Gobernadores del OIEA durante la 69ª Conferencia General. El Minrel destacó que el nombramiento refleja el compromiso con el uso pacífico de la energía nuclear, el multilateralismo, el desarme, la no proliferación y la seguridad ambiental.
Chile ha sido seleccionado como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el período 2025-2027, según se anunció durante la 69° Conferencia General del organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta elección destaca el compromiso del país con el uso pacífico de la energía nuclear y el multilateralismo, según afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), tras la reunión celebrada entre el 15 y 19 de septiembre.
“Esta elección reafirma nuestra convicción de que la ciencia y la tecnología nucleares deben ser instrumentos al servicio del desarrollo y la dignidad humana”, señaló el Minrel, subrayando el rol de Chile en promover el desarme nuclear, la no proliferación y la seguridad ambiental.
La Junta de Gobernadores, encargada de supervisar políticas, programas, presupuestos y medidas de seguridad nuclear, también incluyó este año a países como Arabia Saudita, Bélgica, Filipinas, Jordania, Lituania, Níger, Perú, Portugal, Rumania y Togo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, participó telemáticamente en la conferencia, destacando la relevancia de la OIEA como “pilar del régimen internacional de seguridad y cooperación”.