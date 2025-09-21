Eduardo Artés sobre eventual gobierno de Jara: “va a ser más amarillo que Boric”

El candidato presidencial independiente Eduardo Artés, defendió con firmeza su proyecto en una entrevista con The Clinic, asegurando que “podrá haber mil derrotas, pero a la mil y uno le vamos a achuntar”.

Artés marcó distancia con la candidata oficialista Jeannette Jara, a quien acusó de abandonar el socialismo y calificó como socialdemócrata de centroizquierda. “Es que Jara no es comunista. Ella misma ha dicho que es socialdemócrata“, expresó.

“Soy el único que está por el socialismo, así concretamente”, agregó el candidato que se postula por tercera vez a La Moneda.

Según el profesor, un eventual gobierno de Jara sería “amarillo” y más continuista que el de Gabriel Boric, al que describió como “indefinido, hidropónico”. “Yo creo el gobierno de Jeannette Jara sería incluso más amarillo que el de Gabriel Boric, lo cual ya es difícil, pero va a ser más amarillo que Boric”, argumentó.

Sobre la derecha, afirmó que figuras como Evelyn Matthei o José Antonio Kast son similares en su postura conservadora, pero advirtió que un gobierno de derecha, como el de Kast o Johannes Kaiser, sería insostenible. “Van a eliminar conquistas sociales, y eso el pueblo no lo va a tolerar. Durarían menos que un gusano en el pico de un pájaro, como está pasando con Javier Milei en Argentina”, sostuvo.

El candidato reiteró que, de llegar a La Moneda, enfrentaría un golpe de Estado: “Sin duda, no lo van a permitir. Pero si el pueblo está organizado y consciente, podemos equilibrar la fuerza”, concluyó el líder del Partido Comunista Acción Proletaria.