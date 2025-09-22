Más de 40 mil personas visitaron la Yein Fonda

Cuatro jornadas con shows musicales a tablero vuelto y múltiples actividades para toda la familia marcaron otra celebración de fiestas patrias en La Yein Fonda, uno de los mayores encuentros dieciocheros del país durante décadas, que este año 2025 se instaló por primera vez en el Parque Ciudad Empresarial en Huechuraba.

La reconocida fonda ideada por el grupo Los Tres contó con un selecto cartel de artistas nacionales y extranjeros de renombre, que entre el 17 y el 20 de septiembre amenizaron cada velada ante más de 40 mil personas que coparon el espacio.

Familias completas disfrutaron de Los Jaivas, Joe Vasconcellos, Los Vásquez, Los Mirlos, The Skatalites, Gepe y por supuesto Los Tres, junto a la música tradicional de María Esther Zamora, Las Niñas, Torito Alfaro y Esmeraldas, además del especial bloque infantil con Tikitiklip más el Perro Chocolo y su Banda.

Foodtrucks, cocinerías y una barra complementaron celebradas tardes de festejos con zonas de juegos infantiles, áreas de descanso, una variada feria de emprendedores de la comuna, y hasta premios con El Maestro del Bingo y su tómbola.

Las diversas actividades capturaron la atención del amplio perfil de los asistentes, que llegaron al Parque Ciudad Empresarial en los buses dispuestos por la organización, y vía Red Movilidad con transporte público reforzado. Quienes se trasladaron en auto contaron asimismo con estacionamientos.

Al cierre, la lluvia del sábado 20 no impidió que la fiesta se desarrollara totalmente según lo previsto, que culminó con las aplaudidas presentaciones de Los Vásquez, Los Tres y Los Mirlos.