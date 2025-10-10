Sismo 7.8 es registrado en territorio antártico chileno: decretan alerta roja para Cabo de Hornos

Un sismo de magnitud 7,8 se registró en a las 17:29 en el Paso de Drake, Antártica chilena, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN). El evento ocurrió a 263 km al noroeste de la Base Frei, con una profundidad de 10 kilómetros.

Hora Local: 2025/10/10 17:29:22, mag: 7.8, Lat: -60.2, Lon: -61.6, Prof: 10.0, Loc : 262.71 km al NO de Base Frei — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 10, 2025

Por lo mismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) decretó Estado de Precaución para el territorio antártico nacional.

Desde el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) ordenaron la evacuación de la costa antártica, atendiendo al arribo de las olas, donde la primera arribó a las 18:20 en Base Prat y la segunda se espera llegue a las 18:43 en Base O’Higgins.

Asimismo, Senapred decretó alerta roja para la comuna de Cabo de Hornos por tsunami, “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, según se aprecia en su sitio web de alertas.

“Hemos enviado desde Senapred la mensajería SAE para alejarse de la zona de playa de ese territorio, y vamos a seguir monitoreando e informado según se desarrolle esta emergencia”, afirmó la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.