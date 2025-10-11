Nuevo Presidente de Perú encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, lideró este sábado un operativo realizado en varias cárceles del país, a fin de “golpear al crimen organizado”.

La Presidencia del país vecino informó mediante la red social X que Jerí impulsó el operativo -desde el penal de Ancón I, ubicado en la región de Lima- junto al viceministro de Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Jesús Baldeón, y el titular del Instituto Nacional Penitenciario, (INPE), Iván Paredes.

En una de sus primeras acciones el mandatario afirmó que se seguirán con este tipo de iniciativas para frenar los delitos que se gestan desde los penales.

“Se intervinieron las cárceles Lurigancho (Lima), Trujillo (norte del país) y Challapalca (sur del país), a fin de golpear al crimen organizado que opera desde estos establecimientos penitenciarios”, añadió el Ejecutivo junto a imágenes del procedimiento.

Por su parte, el INPE agregó que por encargo de Jerí continuará realizando operativos de seguridad en penales de todo el país, “para frenar delitos como la extorsión y el sicariato que se gestan desde los penales”.

Asimismo, la Policía Nacional indicó en X que durante la intervención se incautaron equipos que se usarían para coordinar extorsiones desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Del mismo modo, reiteró que estas acciones serán sostenidas y permanentes, reforzando la labor de inteligencia policial y penitenciaria.

Las acciones impulsadas desde el Ejecutivo se produjeron luego de que José Jerí, quien era presidente del Congreso, asumiera la jefatura del Estado por sucesión constitucional tras la destitución de Dina Boluarte este jueves.

Jerí enfatizó que las acciones del nuevo gobierno apuntarán al principal mal que aqueja actualmente a su país que “es la inseguridad ciudadana”.