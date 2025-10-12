PDI recupera notebooks robados a director de Paz Ciudadana

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concepción realizaron diligencias por un delito de hurto que afectó al director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, mientras participaba en un evento el pasado 8 de octubre en la comuna de Concepción.

El jefe de la Brigada, subprefecto Christian Irribarra, informó que “durante la investigación se lograron levantar diversas evidencias, estableciendo la identidad de uno de los autores del delito. Razón por la cual, en horas de la noche, se realizó ingreso al domicilio de este, en la población Candelaria -comuna San Pedro de la Paz- encontrando al interior la totalidad de las especies sustraídas”.

A través del análisis de grabaciones de seguridad, los oficiales lograron ejecutar el operativo, deteniendo a una mujer mayor de edad por el delito de receptación flagrante. Además la detenida mantenía antecedentes por el delito infracción a la ley de drogas.

Durante el procedimiento se incautaron todas las especies sustraídas —dos notebooks marca Lenovo y un MacBook, avaluadas en $3.500.000.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz para el respectivo control de detención.