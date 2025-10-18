Ministerio Público rechazó remover a fiscal regional por caso de Julia Chuñil

La Fiscalía Nacional informó este viernes que rechazó remover del caso que investiga la desaparición de Julia Chuñil a la persecutora en jefe de Los Ríos Tatiana Esquivel, informó emol.

La moción fue presentada por las abogadas de una de las partes querellantes del proceso.

La decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego de analizar los argumentos señalados por Karina, Carmen Caifil y Mariella Santana, quienes pedían que el caso fuera transferido a otra región.

Valencia indicó que los fundamentos presentados no “permiten satisfacer los requisitos necesarios” para remover a la persecutora.

“La investigación se desarrolla bajo un modelo de fuerzas de tareas, integrado por fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades”, dijo Fiscalía como primer punto.

“Todas las diligencias intrusivas se han realizado con control judicial y han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema”, continúa.

Además señala que “las víctimas indirectas han recibido atención continua por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico”.

El Ministerio Público también resaltó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “valoró los esfuerzos del Estado de Chile y Fiscalía para la búsqueda de la señora Chuñil, reconociendo la diligencias y líneas investigativas desarrolladas”.

Por último, destacan el trabajo institucional de la Fiscalía de Los Ríos: “No se advierte vulneración de objetividad ni de los derechos de las víctimas que justifique la reasignación de la causa”.