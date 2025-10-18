Ministra de Defensa visitó a sobrevivientes de accidente del helicóptero FACH

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, visitó este sábado a los tres funcionarios de la FACh que resultaron heridos en el accidente del helicóptero Black Hawk en Campos de Hielo Sur -en el que falleció el capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo-, y comunicó que están “fuera de riesgo vital” y con un “ánimo positivo”, informó emol.

Añadió que “ellos se encuentran bastante más tranquilos, están muy bien atendidos, con mucho cariño por parte de la Fuerza Aérea y por parte del personal que los atiende”.

“Así que, la verdad, nos vamos más tranquilos, en términos de que efectivamente, como dice el director, están fuera de riesgo vital, se los ve también con un ánimo positivo y eso es muy importante para ellos, para su familia”.

Sumarios

Por otro lado, la autoridad señaló que se hará un sumario interno por este accidente, pero además, la Justicia Militar llevará a cabo la misma acción.

“En primer lugar, hay un sumario interno, pero también hay un sumario establecido por la Justicia Militar como tal, para ver qué pudo suceder exactamente con un helicóptero que estaba en buen funcionamiento, el cual fue parte incluso de lo que fue el viaje que hicimos a Colchane hace dos semanas atrás con el Presidente y el ministro del Interior”, expresó la ministra.

Motivos del viaje

Respecto a los motivos del viaje de los funcionarios de la FACh, Delpiano explicó que “son dos cosas que se dan simultáneamente, por un lado era un operativo solidario de la Fuerza Aérea en Villa O’Higgins, en el cual había, bueno, afortunadamente para lo que sucedió, se contaba con médicos que estaban desplegados justamente para apoyar a la ciudadanía de Villa O’Higgins cosas que se hacen habitualmente por parte de la Fuerza Aérea, también lo hace la Armada, también lo hace el Ejército, son operativos médicos en zonas apartadas. Ese era un propósito”.

Y el segundo, dijo que “era colaborar con todo lo que es la investigación que se hace en Campos de Hielo Sur para todo lo que es cambio climático, para todo lo que es conocimiento en Chile. Son labores muy importantes yen ambas tareas estaba la Fuerza Aérea. Y en este caso se trataba de traer científicos que estaban en este lugar apostados y era uno de los motivos del viaje, pero también participaron activamente en lo que fueron las tareas solidarias con la gente de Villa O’Higgins”.

La secretaria de Estado, en la misma línea, confirmó que “hoy se sacaron a los científicos que se tenían que haber sacado hace dos días y están bajando a Villa O’Higgins”. Por tanto, “se cumplió lo que se tenía que cumplir con otro helicóptero”.

En cuanto al capitán Hidalgo aseveró que “en este momento todo el esfuerzo de la Fuerza Aérea está en poder traer el cuerpo del capitán que falleció, a Santiago. Y apenas tengamos antecedentes de cuando llegue, a qué hora, etcétera, se lo vamos a comunicar. Por el momento no lo tenemos”.

Impacto de alta energía

Por su parte, el director del Hospital de la FACh, general Carlos Polanco, precisó que “el día de ayer recibimos por vía aérea a los tres camaradas rescatados del accidente aéreo en Campos de Hielo Sur”.

“Afortunadamente, los tres se encuentran fuera riesgo vital, con lesiones de mediana gravedad, pero como les decía, sin riesgo vital. En el momento están siendo evaluados, tratados y monitorizados, y esperamos poder, en poco tiempo más, brindarles el alta”, indicó.

Finalmente, el general Polanco detalló que lo ocurrido “es un accidente de aviación con un resultado fatal” y “eso es sinónimo de que fue un impacto de alta energía”.

“Es por eso que, a pesar de que la evidencia de imágenes no muestra lesiones graves, hemos sido muy cuidadosos en términos de hospitalizarlos (a los tres funcionarios heridos) y dejarlos en observación, porque sabemos la cantidad de energía involucrada en este tipo de de accidentes”, terminó.