El mundial sub 20 en Chile se lo lleva África: Marruecos 2 Argentina 0

Marruecos derrotó esta noche 2-0 a Argentina en Santiago de Chile en una final inédita del Mundial Sub-20.

Los goles fueron convertidos en el primer tiempo por Yasir Zabiri, el primero de tiro libre y el segundo en un remate desde el lazo izquierdo. Zabiri, que juega con el número nueve, es delantero del pequeño club portugués FC Famalicao.

Los africanos lograron así el mayor título futbolístico de la historia de su país, en un partido en que los sudamericanos buscaban una histórica séptima corona. Marruecos se convirtió en el segundo país africano, tras Ghana en 2009, en ganar un Mundial sub-20, en un partido que jugó con orden, inteligencia y que supo definir pronto en el primer tiempo.

El encuentro comenzó vertiginoso y con polémica, porque a los diez minutos Zabiri ganó un balón en largo y el portero argentino lo atropelló cuando el africano se disponía a rematar en esa zona difusa de la línea que delimita el área.

El técnico magrebí decidió pedir la revisión por un posible penalti y el árbitro del juego, el italiano Maurizio Mariani, objetó que el delantero marroquí no estaba en posesión del balón (en realidad había rematado al arco) y decretó tarjeta amarilla al portero albiceleste y falta en la frontal.

Sin embargo, el propio Zabiri la ejecutó con maestría, al ángulo derecho de la portería, y le dio la ventaja a Marruecos, que estaba mejor plantado que la Albiceleste.

Sobre todo en la banda derecha del ataque africano, donde Julio Soler nunca pudo con la velocidad y la gambeta de Othamne Maamma, uno de los mejores jugadores de Marruecos.

Una jugada el extremo del Watford a los 28 minutos sirvió para doblar la ventaja: ganó en velocidad un pase largo, se deshizo con facilidad del capitán argentino, y su pase de la muerte lo colocó en la red un inspirado Zabiri.

Era la primera vez en todo el torneo que Argentina iba por debajo en el marcador, la primera que le hacían dos goles y los nervios comenzaron a aflorar.

Con la selección desdibujada, el técnico Diego Placente tampoco ayudó: a los 30 minutos decidió retirar a Acuña y dar entrada a Mateo Silvetti en busca de su velocidad e idilio con el gol, sin observar dónde estaba el problema.

El delantero del Inter Miami tuvo una opción en el minuto 44 que no supo definir, pero quien pudo sentenciar el partido a favor de Marreucos un minuto después fue Maamma, que volvió a superar con facilidad a Soler, pero su disparo, flojo, lo sacó la defensa cuando ya se colaba.

Segundo tiempo

La segunda mitad arrancó con la misma dinámica: Argentina atropellada en busca de un gol a la desesperada, y Marruecos ordenado atrás, y con mucho peligro en el contraataque.

Los minutos se consumieron con Argentina siempre precipitada, nerviosa, muy individualista y muy dura, cometió decenas de faltas, y Marruecos sin fisuras en defensa, en un ejercicio de rigor que mantuvo todo el campeonato.

Ambos llegaron a la final con todas sus figuras a disposición y después de haber demostrado con fútbol, goles y rigor táctico que sin discusión han sido las dos mejores selecciones del campeonato.

La única baja sensible para los marroquíes fue la de su arquero, Yanis Benchaouch, lesionado en el cuádriceps durante la semifinal cuando era el mejor de su equipo.

En su lugar salió Ibrahim Gomis, arquero del Olympique de Marsella B, que no tuvo una buena actuación y fue cambiado para los penaltis por el tercer portero, en una de las situaciones inéditas del mundo del fútbol.

Balón de oro

El extremo del Watford inglés Othmane Maamma, el hombre más importante de la selección de Marruecos, además fue elegido mejor jugador del Mundial Sub-20 de Chile 2025, un premio merecido en el que fue secundado por su compañero Yassir Zabiri, plata, y por el mediocentro argentino Milton Delgado, bronce.

Los ganadores de los galardones a mejor jugador, máximo goleador y mejor arquero se entregaron en los instantes previos a que los magrebíes recibieran el trofeo de campeón del mundo.

El jugador de Marruecos Othmane Maamma añadió a su medalla de campeón el título a mejor jugador del torneo tras sus grandes actuaciones durante la competición, siendo la brújula de su equipo, el jugador más incisivo por banda derecha y cerrando el torneo con una asistencia a Zabiri, que abrió el marcador en la final.

Zabiri también cerró un Mundial para la historia, pues además de ganar el trofeo de plata compartió el de la Bota de Oro otorgado al goleador del certamen.

Esta distinción estuvo más reñida que nunca, porque Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Lucas Michal (Francia) y Néiser Villarreal (Colombia) llegaron empatados con 5 goles, seguidos de cerca por el argentino Alejo Sarco, que contaba con 4 dianas antes de comenzar la final.

El premio parecía que estaría entre ellos, pero Zabiri su doblete en la final se colocó también con 5 goles, provocando un cuádruple empate en lo más alto de la tabla de artilleros.

El argentino Santino Barbi recibió el Guante de Oro que reconoce al mejor portero de la competición, aunque se mostró -como era de esperar- con muy poco ánimo tras la derrota de su selección.

Barbi llegó a la final habiendo encajado únicamente 2 goles, en fase de grupos ante Cuba y Australia, y habría firmado una ronda de eliminatorias perfecta de no haber sido por el espectacular partido de Marruecos en la final, en la que recibió 2 tantos más para terminar el Mundial con 4 tantos encajados.

Alineaciones:

0. Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito (Rodiguez Pagana, min. 80), Tomás Pérez (Santiago Fernández, min 46), Juan Villalba (Tobias Andrada, min 46), Tobías Ramírez; Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña (Mateo Silvetti, min 29), Maher Carrizo, Gianluca Prestianni; y Alejo Sarco (Ian Subiabre, min 60). Seleccionador: Diego Placente.

2. Marruecos: Ibrahim Gomis; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Ismail Bakhty, Naim Byar, Houssam Essadak, Yassine Khalifi (Saad el Haddad, min. 62); Othmane Maamma (Ilias Boumassouf min. 73), Gessime Yassine (Mohamad Majni min. 85); Yassir Zabiri (Yassine El Baharaoui min 85). Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 0-1 Yassir Zabiri (min. 12). 0-2 Yasir Zabiri (min. 28).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Santino Barbi, Ginaluca Prestianni, Ian Subiabre, Maher Carrizo y Milton Delgado, por Argentina, y a Othmane Maama y Houssam Essadak, por Marruecos.

Incidencias: partido final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 jugado en el estadio Nacional de Santiago de Chile ante 43.253 espectadores.