“No tiene mérito, no se justifica”: Camila Vallejo rechaza acusación constitucional contra Pardow

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como improcedente y carente de mérito la acusación constitucional impulsada por la oposición en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, tras el escándalo por los cobros excesivos en las cuentas de la luz.

“Las acusaciones constitucionales son para remover ministros y establecer responsabilidades políticas, y eso ya sucedió con el exministro Pardow”, afirmó la secretaria de Estado en entrevista con CHV Noticias.

Vallejo enfatizó que esta nueva ofensiva parlamentaria “no solamente no tiene mérito, no se justifica y distrae del objetivo central y no es pertinente”, recordando que las entidades encargadas de fiscalizar el sistema eléctrico “son organismos técnicos y autónomos”. “La Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico tienen mandato legal y no dependen del Ejecutivo en la toma de decisiones técnicas”, precisó.

La vocera también reconoció que “el Presidente estableció una responsabilidad política” por la gestión del caso, pero subrayó que “las responsabilidades legales y técnicas recaen en esas instituciones”. Añadió que el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, “ya fue sancionado administrativamente por no haber detectado antes este error metodológico, que se arrastra desde 2017”.

Al finalizar, Vallejo pidió al Congreso “enfocar los esfuerzos en la agenda legislativa”, señalando que “estamos en plena discusión de la Ley de Presupuesto, que requiere dedicación y trabajo serio de las comisiones”.