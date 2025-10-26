A 10 kilómetros de Venezuela: Buque norteamericano genera tensión tras arribo a Trinidad y Tobago

El destructor lanzamisiles USS Gravely de la Armada estadounidense atracó este domingo en la capital de Trinidad y Tobago, a solo 10 kilómetros de Venezuela, como parte de la mayor operación militar desplegada por Washington en el Caribe desde la invasión a Panamá en 1989.

El gobierno del archipiélago de 1,4 millones de habitantes anunció la visita el jueves. El buque, según información preliminar, permanecerá hasta el jueves en territorio trinitense, periodo en el cual una unidad de infantes de marina de EE.UU. realizará entrenamientos conjuntos con las fuerzas de defensa locales.

La llegada se produce en un contexto de intensificación de la presión del presidente Donald Trump sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, y también contra el presidente colombiano Gustavo Petro, ambos señalados por el mandatario como “narcoterroristas”.

Desde el 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses han atacado al menos 10 barcos sospechosos de narcotráfico, dejando 43 muertos. Trump ha amenazado incluso con ofensivas terrestres contra carteles en Venezuela, mientras Maduro denuncia una “guerra inventada” por Washington.

En agosto de este año, cabe consignar, EE.UU. desplegó una flota de ocho buques de guerra, 10 aviones F-35 y un submarino nuclear en la región para operaciones antidrogas, marcando la mayor concentración militar en décadas.