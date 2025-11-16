Jara celebra paso a balotaje con llamado a la unidad pese a baja votación

Pese a no lograr sobrepasar el umbral del 30%, la candidata de la coalición Unidad por Chile, Jeanette Jara, quedó en el primer lugar de la elección presidencial de cara al balotaje.

La abandera partió su discurso felicitando a Eduardo Artés y Franco Parisi, en un claro guiño a los candidatos de los cuales podría obtener votos en la segunda vuelta.

“Un abrazo fraterno a todos los que votaron por mí, y también a los que no lo hicieron”, comentó. “Muchas gracias por sus votos y darnos su confianza. Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar. No dejemos que nos hagan creer que no lo somos”, agregó.

Jara aseguró que “la democracia hay que cuidarla” y entregó palabras a los distintos candidatos que compitieron en las elecciones presidenciales.

“Quiero saludar a Evelyn Matthei que fue víctima de una campaña terrible, de desacreditarla, esos gestos en política no se pueden permitir. También a ME-O y su tesón de nunca dejar de competir”, sostuvo.

Jara aseguró que le gustaría incorporar, en caso de ganar la elección, distintos proyectos propuestos por los otros candidatos. “Valoro profundamente las propuestas de la devolución del IVA de los medicamentos, que está en el gobierno de Franco Parisi”, planteó.

También aseguró que valoraba la propuesta de “las esquinas deportivas que están en el programa de Harold Mayne Nicholls” y “la reducción de los tiempos de espera oncológica” del programa de Matthei.

Jeanette Jara aseguró que le interesa recuperar los 400 barrios vulnerables que propuso Marco Enriquez-Ominami, y los centros artísticos que promovió el profesor Eduardo Artés.

“Estas ideas deberán estar en el programa de gobierno de quien sea elegida presidenta en segunda vuelta, pero debiera tomarla esa presidenta”, sostuvo al cerrar.