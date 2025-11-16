Marco Enríquez-Ominami: “Creo que el país va a votar cambio”

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami votó este domingo en el Liceo 7 de la comuna de Providencia, en el marco de los comicios legislativos y presidenciales.

En declaraciones de prensa, admitió la demanda ciudadana por seguridad, pero advirtió que “para asegurarse requiere plata”.

“En Chile se acabaron los ahorros, se fueron 60.000 millones de dólares del país y nadie habló de economía, de modelo. La dignidad es la dignidad económica, la dignidad en la seguridad”, expresó.

Y luego hizo un llamado a los votantes:

“No se dejen manipular. Votar es creer, no es obedecer”.

Además, al ser consultado sobre si estaría dispuesto a sacarse una foto con la candidata oficialista Jeannette Jara, respondió confiado que “el pueblo va a mandar y yo espero contar con el apoyo de ella en la segunda vuelta”.

“Somos más competitivos, somos más preparados porque hay que estar preparados para enfrentar a la derecha. No es un asunto de continuidad”, añadió.

“Creo que el país va a votar cambio. Creo que la gente tiene que elegir la verdad, su verdad, y yo creo que la verdad es el cambio”, reiteró.

“La democracia es un momento mágico, en que no controlas nada, solo ustedes, los chilenos y chilenas, los que con su lápiz van a resistir con su voto, yo espero que no voten por la manipulación, que voten por la verdad”.