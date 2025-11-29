Panel Ciudadano UDD: Kast se consolida de cara al balotaje e indecisos llegan al 16%

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, José Antonio Kast consolida su favoritismo, obteniendo el 50% de las preferencias frente al 34% de Jeannette Jara, según la última medición del Panel Ciudadano UDD.

El sondeo confirma que 16% todavía se mantiene indeciso, no descartando votar nulo o blanco. Si solo se consideran los votos válidos, la diferencia se ensancha a 20 puntos: Kast alcanzaría el 60% y Jara el 40%.

La encuesta también revela que los traspasos de votos de los candidatos eliminados en primera vuelta favorecen abrumadoramente al abanderado republicano. Del 10,3% obtenido por Johannes Kaiser, un contundente 89% migraría a Kast y solo un 8% a Jara.

Respecto a los votos provenientes de Evelyn Matthei, Kast captaría el 59%, Jara el 16%, mientras un 11% anularía y un 14% no sabe. Sobre el electorado de Franco Parisi, un 49% elegiría a Kast, un 16% a Jara, un 25% votaría nulo y un 10% permanece indeciso.