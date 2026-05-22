Aguas Andinas reforzará infraestructura de red de agua potable para potenciar el suministro en la RM
Aguas Andinas informó que se ha desplegado un plan anticipado de información y coordinación con vecinos y municipios, el cual dispondrá de 72 puntos de abastecimiento alternativo para la comunidad, junto a 20 camiones aljibes que recorrerán sectores afectos durante 36 horas de servicio suspendido.
En busca de seguir optimizando y reforzando la red de distribución de agua potable que entrega servicios a cerca de 7,5 millones de personas en la Región Metropolitana, Aguas Andinas realizará importantes trabajos en el acueducto Paralelo. Se trata de una de las cinco estructuras de este tipo que existen en Santiago y que son claves para el abastecimiento de la ciudad.
Por esta razón, y de manera programada y planificada, la compañía suspenderá de manera temporal el suministro de agua potable en la comuna de La Cisterna y en sectores acotados de San Ramon, San Miguel, La Florida, El Bosque, San Bernardo, La Granja y La Pintana. Esto, a partir de las 20:00 horas del viernes 22 de mayo y hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo de acuerdo con lo especificado en el siguiente mapa:
El director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que: “Somos una compañía que está permanentemente modernizando su red y su infraestructura, de manera de garantizar un servicio seguro continuo y de calidad a más de 7 millones y medio de habitantes de la Región Metropolitana, ya que eso permite contar con una ciudad más preparada. Estos trabajos se realizarán en un tramo del acueducto Paralelo, una de las infraestructuras más relevantes en nuestra red de distribución de más de 13 mil kilómetros. Renovaremos un sector importante que nos permitirá contar con un acueducto más robusto para seguir garantizando el servicio para miles de personas”.
Las faenas en el acueducto Paralelo comenzaron en marzo y durante los próximos días se desarrollará la parte final, aprovechando el vaciamiento de las cañerías para facilitar la conexión de dos extremos de la nueva estructura. “Vamos a trabajar durante la noche, de manera de que el corte sea lo más breve de posible y buscando impactar en menor medida el funcionamiento de la ciudad. De esta forma optimizamos el tiempo, privilegiando un fin de semana largo sin colegios funcionando”.
En base a lo anterior, se mantendrá una coordinación constante con todos los organismos pertinentes en busca de garantizar el monitoreo y atención de clientes sensibles y críticos, como también de centros de salud y otros organismos que contarán con suministro alternativo permanente dada la característica esencial de sus funciones.
Aguas Andinas señaló que lamenta los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar, por lo que hace un llamado a las familias involucradas a tomar los recaudos necesarios, almacenando agua suficiente para las horas sin suministro, privilegiando el uso doméstico esencial. Paralelamente, Aguas Andinas dispondrá de 72 puntos para abastecimiento alternativo a disposición de la ciudadanía, ubicados en las siguientes direcciones:
La Cisterna:
1. Fernández Albano esquina Gran Avenida
2. Sergio Ceppi esquina Colón
3. Iquique esquina Fuenzalida Urrejola
4. Alcalde Barrera esquina Inés Rivas
5. Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna
6. Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe
7. Santa Anselma 0377
8. Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida
9. Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes)
10. Ignacio Echeverría esquina Paraguay
El Bosque:
11. Temuco 810
12. Jorge Tellier 924
13. Vecinal Oriente 13340
14. Juan Solar Parra 1228
15. Baquedano 9664
16. Agusto Calderón Rojas N°11563
17. Portales N°1095
18. Las Perlas N°11270
19. Las Esquilas 1430
20. Juan Sebastina Basch N°12015
21. Las Pataguas N°11882
22. Llancahue esquina Indio Jerónimo
23. Navarino N°0896
24. Madrid N°670
25. Cacique Uno Pillán N°10201
26. Las Parcelas N°1897
27. General Carvajal N°12054
28. María Luisa Bombal N°13149
29. Av. Central 35
30. Capricornio N°9703
31. Universo N°10190
32. Santa Elena N°956
San Bernardo:
33. Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren
34. 18 de abril esquina Pasaje Poeta Pablo Neruda
35. Socompa esquina Torompuri
36. Santa Carolina esquina Santa Mercedes
37. Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández
38. Incahuasi esquina San David
39. Santa Mercedes esquina Ojos del Salado
40. Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda
41. Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo
La Florida:
42. Trinidad esquina Calle Uno
43. San José de la Estrella esquina Santa Raquel
44. San José de la Estrella esquina Punta Arenas
45. Rafael Matus esquina Santa Raquel
46. María Elena esquina Santa Raquel
47. Bahía Catalina esquina María Elena
48. Julio César 10905 (CESFAM Los Quillayes)
San Ramón:
49. Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear
50. Santa Ana esquina Rivadavia
51. El Parrón esquina Elías Fernández Albano
52. Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda
53. Guatemala esquina Santa Rosa
54. Elías Fernández Albano esquina Brasil
55. Ecuador esquina Ayacara
56. Independencia esquina Bolivia
La Granja:
57. Cardenal Raúl Silva Henriquez esquina Las Uvas y El Viento
58. Vicuña Mackenna esquina Pedro Lira
59. San José de La Estrella esquina Vicuña
60. Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus
61. Parinacota esquina Socoroma
62. Cristóbal esquina Leit Ericson
63. Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque
64. Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas
65. Los Lirios esquina San José de La Estrella
San Miguel:
66. Sebastopol esquina Macarof
67. Tannenbaum esquina Leon Tolstoi
68. Moscú esquina Santa Fe
La Pintana:
69. Gabriela Figueroa esquina Observatorio
70. Joaquín Eduard Bello esquina Pedro Hunneus
71. Pío X N°10739
72. La Serena esquina General Arriagada
Aguas Andinas reitera que, ante cualquier duda, los usuarios pueden encontrar más información en la sección “Trabajos en la Ciudad” de la Oficina Virtual de Aguas (www.aguasandinas.cl) o bien, comunicarse con la compañía a través de su Contact Center (+56227312400 desde red fija, *8000 desde celulares) o a través de sus canales en X, Facebook e Instagram.