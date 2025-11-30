Gobierno venezolano asegura en la OPEP que EE.UU. busca derrocarlo y quedarse con el petróleo

En plena cumbre ministerial de la OPEP, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez leyó este domingo una carta de Nicolás Maduro, pidiendo abiertamente a Arabia Saudita, Rusia y al resto de miembros que ayuden a “detener la agresión” estadounidense que, según el líder chavista, ya no disimula su verdadero objetivo: derrocar al gobierno y apoderarse de las mayores reservas de crudo del planeta.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, escribió Maduro, alertando que la producción venezolana y la estabilidad del mercado mundial están “en grave peligro”.

El detonante de la misiva, según consigna BiobioChile, es el operativo antinarcóticos que Washington mantiene desde agosto en el Caribe, con destructores, aviones de combate, miles de efectivos y el portaaviones más grande del mundo. Para Caracas, según reza el documento, las acusaciones en contra por narcotráfico, son un pretexto que esconde un plan mayor: un golpe de Estado.

Vuelos prohibidos sobre Venezuela

La carta de Maduro a la OPEP se realiza en medio del cerco aéreo de Estados Unidos sobre Caracas. El sábado, Donald Trump declaró el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

La alerta aérea emitida por Washington la semana pasada ya obligó a seis aerolíneas a cancelar rutas. Este mismo domingo se sumó la rusa Pegas Touristik, que suspendió sus vuelos a la isla de Margarita, destino que desde 2021 recibía miles de turistas rusos gracias a convenios bilaterales. Hoy solo sobreviven las dos frecuencias de la estatal Conviasa a Moscú.