Primera cuenta electoral: candidatos presidenciales sumaron $10.700 millones en créditos

Tras dos semanas desde la primera vuelta presidencial, los candidatos pueden comenzar a despejar cuanto es el dinero que pueden reembolsar, luego que este viernes se cumpliera el tiempo para que los administradores electorales de cada una de las campañas remitieran la documentación contable al Servel.

La ley, en este sentido, permite un reembolso máximo por parte de 0,04 UF ($1.585) por cada voto obtenido en primera vuelta, siempre y cuando la cuenta de gastos y servicios esté aprobada por el Servel, según reportó El Mercurio..

Cifras del servicio electoral dan cuenta que los aportes a las campañas presidenciales superaron los $12.896 millones, de los cuales $707,7 fueron aportes privados, $1.436 provienen de partidos políticos y $10.752 fueron solicitados por los propios candidatos contra reembolsos.

Los préstamos, según el Servel, constituyeron el 83,4% de los recursos, todos ellos solicitados a título personal, o sea, deben ser pagados por los propios candidatos. Los créditos, como se estila en estos casos, son regulados por la Comisión para el Mercado Financiero y se piden en función del porcentaje de votos a obtener.

Calculadora electoral

En el caso de Harold Mayne-Nicholls los pronósticos de candidato apuntaban a que obtendría un 3% de los votos, sin embargo, en la elección alcanzó el 1,6% de los sufragios, reduciendo considerablemente las estimaciones y alcanzando un techo de devolución de $257 millones, un número bastante menor a las deudas adquiridas.

A Marco Enríquez-Ominami también le correspondería un techo bastante inferior – $245 millones –, muy por debajo de los $598 millones que solicitó a los bancos.

Con la ecuación de votos obtenidos y préstamos solicitados, hay candidatos que les alcanza a suplir sus créditos. Este es el caso de Franco Parisi que rindió dos créditos por $850,4 millones y obtuvo un rendimiento electoral muy por sobre lo ubicaban las encuestas. De este modo, el candidato del PDG podría recibir como tope $4.051 millones.

Johannes Kaiser, en tanto, sumaba $906 millones, la mayoría proveniente de un crédito solicitado a BancoEstado –$800 millones– y el resto con aportes privados y del partido. Al igual que Parisi, la votación del líder del Partido Nacional Libertario fue sorpresiva alcanzando un 13,92 % de los votos, lo que significa un máximo de retorno de $2.851 millones.

En el caso de Evelyn Matthei, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos declaró $3.376 millones. De este total, la exministra recibió aportes privados, de su partido y el resto con dos préstamos que suman $2.160 millones, siendo la candidata que solicitó los montos más altos. Si se cumple la estadística de devolución promedio del Servel, alrededor del 65% del techo, tampoco a Matthei le alcanzaría para pagar los créditos solicitados.

Kast y Jara

A pesar de que los candidatos José Antonio Kast y Jeanette Jara pasaron a segunda vuelta, los plazos son los mismos que los otros candidatos, pues lo que se evalúa son los aportes entregados en esta primera instancia. Para la segunda vuelta, la rendición final se realizará en enero.

Según datos del Servel, la candidata oficialista declaró aportes por $2.234 millones. De este total, $1.760 corresponde a un crédito solicitado al Banco Estado y el resto es parte de aportes privados y partidos políticos, como el Partido Comunistas, el Frente Amplio y el Partido socialista. Dado los votos alcanzados por la candidata, equivalentes a un techo de devolución de $5.475 millones, le alcanzaría para resolver el préstamos solicitado.

En el caso de José Antonio Kast, el candidato republicano sumó aportes por $1.756 millones, de los cuales $1.500 corresponde a créditos y el resto a aportes de privados y de su propio partido. Considerando los sufragios obtenidos, Kast podría rendir como topo $4.910 millones, más del triple de lo que solicitó.