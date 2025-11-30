Última Cadem antes de balotaje: Kast lidera intención de voto con 16 puntos de ventaja sobre Jara

A solo 14 días del balotaje presidencial del 14 de diciembre, la última encuesta Plaza Pública Cadem —liberada anoche— proyecta un escenario favorable para José Antonio Kast, quien captaría el 58% de las intenciones de voto frente al 42% de Jeannette Jara. La brecha de 16 puntos refleja una tendencia que se ha profundizado en las semanas post primera vuelta.

El sondeo, que marca el fin de las mediciones públicas antes de la veda electoral que entra en vigor a las 23:59 de este domingo, destaca el rol clave de los traspasos de electores de los candidatos eliminados. Kast se beneficia mayoritariamente de los votos de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi, consolidando el bloque de centro-derecha y derecha.

En detalle, el 60% de quienes respaldaron a Matthei migraría a Kast, mientras un 22% optaría por Jara y un 18% aún no decide o no responde. De los seguidores de Kaiser, un abrumador 89% se inclinaría por el republicano, con solo un 11% indeciso y ninguno declarando apoyo a la candidata oficialista.

Incluso en el caso de Parisi —cuya votación fue más dispersa—, Kast se lleva el 37%, superando el 22% que iría a Jara, aunque un importante 41% permanece sin definición todavía, un segmento que podría ser decisivo de cara a la cita electoral.

Las principales razones para votar por Kast, según Cadem, es que lo atractivo que resulta “su programa de gobierno, con foco en seguridad, inmigración y economía (57%) y para evitar que el próximo gobierno sea la continuidad del Presidente Boric”.

Las principales razones para votar por Jara, según la encuestadora, serían “que se acerca más a sus ideas, valores y convicciones políticas (44%) y que le gusta su programa de gobierno con foco en sueldo mínimo y derechos sociales (37%)”, concluye Cadem.