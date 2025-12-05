Freno al crecimiento de los Liceos Bicentenario

Señor Director:

En los últimos años, los Liceos Bicentenario se han convertido en un referente de calidad y equidad educativa en Chile, especialmente para estudiantes de alta vulnerabilidad. Los resultados Simce en liceos técnico-profesionales que se han incorporado a esta política han demostrado importantes mejoras, incluyendo alzas notables de hasta 25 puntos en Matemática y 24 en Lenguaje. Sin embargo, hoy nos preocupa no solo la reducción de más de $1.200 millones en el presupuesto 2026, sino, sobre todo, la sostenida y drástica disminución en la selección de nuevos establecimientos para este programa.

En 2021 se adjudicaron 120 nuevos liceos, en 2023 fueron 80, y en 2025, apenas 20. Ante estas cifras, cabe preguntarse por qué esta disminución de un modelo que ha probado su éxito, y por qué, vía esta decisión, se limitan oportunidades de acceder a una educación de excelencia, cuando la evidencia muestra que son un motor de movilidad social.

La reducción de recursos y la menor electividad de establecimientos ponen en riesgo avances y proyectos clave, tales como tutorías, fortalecimiento docente y acompañamiento estudiantil. Como Comeduc, fundación sostenedora de siete Liceos Bicentenario y 19 establecimientos a lo largo del país, hacemos un llamado a las autoridades a revisar esta baja sostenida y a priorizar la educación técnico-profesional de calidad como una política de Estado, no como una iniciativa de un gobierno particular.

José Manuel Fernández Solar

Gerente General

Fundación Educacional Comeduc