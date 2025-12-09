Mejores casas de apuestas en Chile 2025: Top 5 elegidas entre más de 30 operadores

Como apostador con experiencia, he probado personalmente más de 30 plataformas a lo largo de los años. Aquí tienes la selección de las 5 mejores casas de apuestas en Chile que puedes hallar, por sus bonos, cuotas y rapidez en los pagos.

Top 5 mejores casas de apuestas online en Chile 2025

20Bet – ⭐ 5.0 – Mejor casa global Jugabet – ⭐ 4.8 – Cuotas más altas TonyBet – ⭐ 4.8 – Mejor en vivo Novibet – ⭐ 4.7 – Mejor app móvil Granawin – ⭐ 4.6 – Pagos locales top

20Bet – La mejor casa de apuestas deportivas en Chile

20Bet es una de las mejores casas de apuestas si buscas el equilibrio perfecto entre una gran cobertura de deportes, bonos y promociones, una app intuitiva y múltiples formas de pago. Brinda una experiencia integral, intuitiva y protegida.

🎁 Bono de bienvenida para deportes: 100% hasta 90,000 CLP. Depósito mínimo muy bajo de 1,000 CLP, perfecto para empezar a apostar.

🏆 Más de 40 deportes y esports: incorpora apuestas en tiempo real, deportes virtuales y eventos especiales (como los Oscars), además de una sección con carreras de caballos.

📱 App móvil: compatible con Android e iOS para apostar en el momento.

💳 Varios métodos de pago: Webpay, Visa, Mastercard, transferencias bancarias, ETpay, MACH y criptomonedas.

📈 Promociones y herramientas de apuestas: cuotas potenciadas, Bet Builder, cashout, pronósticos, torneos de apostadores, apuestas gratis, y más.

Regístrate en 20Bet y aprovecha su bono de bienvenida.

Jugabet – Mejor bookmaker con cuotas competitivas y doble bono de bienvenida

Jugabet es una de las mejores casas de apuestas Chile por sus cuotas altas. También ofrece un doble bono de bienvenida y una app para Android fácil de utilizar. Ofrece muchos deportes, apuestas en vivo, seguridad y emoción a partes iguales.

💰 Dos bonos de bienvenida a elegir: 275% + 94.238.000 CLP en apuestas gratis (bono normal) / 275% + 13.193.320 CLP en apuestas gratis (bono para eSports).

⚽ Amplia oferta deportiva: más de 10 disciplinas diferentes y apuestas en vivo.

📱 App para Android: para apostar desde el celular en cualquier momento. Pone a disposición una página web adaptada para apostar desde el navegador.

💳 Pagos cómodos y locales: acepta Webpay, MACH y transferencias bancarias, perfectos para usuarios chilenos.

🎯 Bonificación combinada 200%: aumenta tus ganancias hasta un 200% en apuestas múltiples con cuotas de 1.4 o más.

Regístrate en Jugabet y activa su bono de bienvenida.

TonyBet – Mejor bookmaker con bonos y promociones variados

TonyBet es la mejor casa de apuestas en Chile por sus bonos, app móvil y opciones de pago con criptomonedas. Tiene una licencia de la Comisión del Juego de Kahnawake y una enorme variedad de promociones constantes. Asimismo, también ofrece un programa VIP con 6 niveles, muy generoso.

🎁 Bono de primer depósito: recibe un 100% hasta 200.000 CLP para probar la plataforma.

💎 Programa VIP deportivo: acumula puntos, sube niveles y gana hasta 4.500.000 CLP mensuales en apuestas gratis. Cada mes empieza un nuevo ciclo.

📱 App disponible: juega donde quieras gracias a su aplicación para Android e iOS.

💰 Métodos de pago variados: Webpay, Visa, MACH, Khipu, criptomonedas y monederos digitales (Skrill o MuchBetter).

⚡ Promos y torneos diarios: participa en los Super Sábados, predicciones con premios de hasta 100.000.000 CLP, y torneos con más de 5.000.000 CLP en premios.

Regístrate en TonyBet y accede a sus promociones diarias.

Novibet – Casa con mejores cuotas mejoradas y promociones top

Novibet es la mejor casa de apuestas para apostar en eventos concretos con cuotas mejoradas. Opera con una licencia de la Autoridad de Juegos de Malta, lo que garantiza mucha seguridad, y tiene un catálogo con más de 30 deportes, apuestas políticas, entretenimiento y hasta deportes gaélicos.

🎁 Bono de bienvenida: 100% hasta 200.000 para nuevos usuarios.

⚡ Cuotas mejoradas y super cuotas: especialmente en fútbol y otros deportes populares

📱 App móvil Android: acceso rápido e interfaz moderna para apostar desde cualquier parte.

💳 Métodos de pago variados: Visa, Mastercard, Webpay, Skrill, Neteller, AstroPay y más.

🧠 Herramientas avanzadas: bet builder, cash out, combo boost, pago anticipado y muchas promociones.

Regístrate en Novibet y aprovecha sus fichas doradas.

Granawin – Bonos, cuotas mejoradas y apuestas en vivo

Si te preguntas cuál es la mejor casa de apuestas en Chile, Granawin se posiciona como una de las favoritas por sus promos, opciones de pago y, sobre todo, su diversidad de deportes. Tiene licencia de Curazao y está optimizada para apostar desde el celular. ¿Lo mejor? Sus más de 40 deportes.

🎁 Bonos tentadores: 100% de bienvenida hasta 90.000 CLP en el primer depósito. También promociones semanales con apuestas gratis.

🏆 Pronósticos con grandes recompensas: participa en el semanal con premios de hasta 10.000.000 CLP.

⚽ Seguimiento completo de deportes: más de 40 deportes disponibles, incluyendo fútbol, MMA, rugby, Fórmula 1, esports y deportes virtuales.

💳 Pagos versátiles: acepta Webpay+, Visa, Mastercard, transferencias, MACH y criptomonedas.

📱 App web eficiente: su aplicación web (desde el navegador) te permite apostar desde donde estés fácilmente.

Regístrate en Granawin y activa su bono de bienvenida.

Los factores determinantes para ubicar la mejor casa de apuestas online para ti

Las mejores casas de apuestas deportivas deben acatar un ‘checklist’ para ser clasificadas como tal, basado en su reputación, licencias, métodos de pago, cobertura deportiva y más.

En lo que sigue, te explicamos qué elementos de una plataforma te permitirán apostar con seguridad.

¿Las mejores casas de apuestas en Chile tienen verificación KYC?

Sí, las mejores páginas de apuestas en Chile utilizan verificación KYC, que es como se le conoce al proceso de ‘Conoce a tu cliente’.

Esta verificación se efectúa con el fin de validar la identidad de cada usuario, quiere decir, que la persona que abre la cuenta es real y mayor de edad. Del mismo modo, se comprueba que el dinero proviene de una fuente legítima.

Normalmente solo se hace una vez, antes de tu primer retiro, pero algunas plataformas pueden pedirte que revises tus datos cada cierto tiempo.

Por ejemplo, en 20Bet, la verificación KYC se realiza cuando solicitas tu primera retirada. Mientras tanto, en JugaBet, debes completar el formulario de tus datos personales y adjuntar tu cédula de identidad o pasaporte. En cambio, en TonyBet, tienes 7 días naturales a partir de tu solicitud de retiro para proporcionar los documentos necesarios.

¿Qué métodos de pago y retiro aceptan las mejores casas de apuestas en Chile?

Las mejores casas de apuestas en Chile permiten diversas opciones de pago, algunas de ellas son locales, como Webpay. Cada alternativa tiene beneficios, tiempos de procesamiento y comisiones aplicables. Es útil informarse mejor antes de optar por una opción.

Los medios de pago más empleados son:

Tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard) : depósitos instantáneos y seguros, pero algunos bancos pueden cobrar una comisión si hay que convertir de una divisa a otra. Los retiros suelen demorar entre 1 y 3 días hábiles.

WebPay o MACH : métodos locales que facilitan las transacciones en pesos chilenos. Depósitos instantáneos y retiros rápidos de máximo 48 horas.

Transferencia bancária : modo de pagamento seguro e ideal para montos altos. Los depósitos y retiros pueden demorar varios días, según el banco, y puede tener una comisión o un mínimo de retiro elevado.

Monederos electrónicos (Skrill, Neteller, Astropay) : son rápidos, populares y ofrecen retiros en menos de 24 horas. Puede haber una posible comisión al transferir fondos entre cuentas.

Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) : la opción más rápida, segura y sin intermediarios. Lo único es que la volatilidad de los precios puede afectar el valor final.

Método de pago #1 – 20Bet #2 – JugaBet #3 – TonyBet Tarjetas de crédito y débito ✅ ❌ ✅ WebPay o MACH ✅ ✅ ✅ Transferencia bancaria ✅ ✅ ✅ Monederos electrónicos ❌ ❌ ✅ Criptomonedas ✅ ❌ ✅

Deportes que cubren las mejores páginas de apuestas en Chile

Las mejores casas de apuestas ofrecen cobertura de numerosos deportes. Empero, las que realmente destacan son las que adaptan su oferta al mercado local. Esto quiere decir que, además de ofrecer miles de eventos internacionales, incluyen los deportes más seguidos por los chilenos.

Por ejemplo, en fútbol, la mejor casa de apuestas en Chile debe comprender: Primera División de Chile y la Copa Chile, al igual que otras ligas seguidas (Liga Profesional de Argentina, LaLiga española, Premier League de Inglaterra, Serie A italiana o Serie A brasileña).

Después, en básquet sobresale la NBA. Mientras el tenis y el UFC son también disciplinas deportivas muy populares en el país. Recientemente, los eSports han irrumpido de manera contundente en el mercado, así que valoramos que la mejor casa de apuesta tenga: League of Legends, CS2, Valorant, Dota 2 y otras competiciones de videojuegos.

En la siguiente tabla, tienes un resumen de los principales deportes que puedes encontrar en las principales plataformas:

Deporte #1 – 20Bet #2 – JugaBet #3 – TonyBet Fútbol ✅ ✅ ✅ Tenis ✅ ✅ ✅ Básquet ✅ ✅ ✅ UFC ✅ ✅ ✅ eSports ✅ ✅ ✅

Para fútbol, 20Bet cubre muchas ligas de todo el mundo, incluyendo la Primera División de Chile. Para básquet, TonyBet es una buena opción. Cubre la NBA y la Euroliga. Para tenis y eSports, JugaBet merece la pena. Entre las top leagues están ATP, WTA, ITF y más. En eSports cubre League of Legends, Counter Strike, Dota 2, y otros.

¿Cuáles son los bonos, reembolsos y requisitos de apuesta?

Las mejores casas de apuestas en Chile otorgan incentivos de todo tipo, muy diversos, que los jugadores pueden usar en sus apuestas. Los bonos, promociones y reembolsos más comunes son estos:

Bono de bienvenida: suele duplicar el primer depósito hasta un monto máximo. A veces, incluye apuestas gratis o freebets.

Bono de recarga o recargada: se basa en un porcentaje y se aplica a los depósitos siguientes. Aumenta el saldo para seguir jugando.

Apuestas gratis (free bets): apuesta gratis en determinados eventos o deportes, con una cuota determinada, para no tener que arriesgar tu saldo.

Promociones especiales o torneos: pueden ser competiciones entre usuarios, pronósticos semanales o diarios, premios adicionales, programa VIP.

Cashback o reembolso: recuperas un porcentaje de tus pérdidas durante un periodo determinado (una semana, por ejemplo).

Boost de cuotas o cuotas potenciadas: se utilizan para mejorar algunas cuotas de eventos concretos y aumentar las posibles ganancias.

Pago anticipado: te pagan tu apuesta antes de que el evento termine si cierras la apuesta. Evitas perder si el resultado cambia al final.

Tipo de bono #1 – 20Bet #2 – JugaBet #3 – TonyBet Bono de bienvenida 100% hasta 90,000 CLP, depósito mínimo de 1000 CLP 275% + 94.238.000 CLP en apuestas gratis (bono normal) / 275% + 13.193.320 CLP en apuestas gratis (bono para eSports) Primer depósito 100% hasta 200.000 CLP Apuestas gratis Sí, en pronósticos y pronóstico semanal Sí, en el bono de bienvenida Sí, en predicciones diarias Bono de recarga ❌ ❌ ❌ Cashback o reembolso ❌ ❌ ❌ Promociones especiales Pronósticos, torneo de apostadores, cuotas potenciadas ❌ Pronósticos semanales, programa VIP, torneo de apostadores

En nuestra experiencia, la mejor página de apuestas es que te permite experimentar un poco con bonos deportivos variados. Aún así, cada jugador buscará las promociones que más le interesen, según el deporte en el que vayan a apostar. Estas promociones suelen cambiar cada cierto tiempo.

¿Cómo comparar las cuotas entre distintas casas de apuestas?

Las cuotas son la base de toda apuesta y necesitas entenderlas antes de apostar. Vienen a decir cuánto es lo que puedes ganar por cada peso apostado.

En los mejores sitios de apuestas deportivas suelen variar ligeramente. Apenas hay diferencias. Sin embargo, ese pequeño margen significará una gran diferencia en tus ganancias a largo plazo.

Imagínate que una plataforma te ofrece, para el mismo evento, una cuota de 2.0, mientras que otra tiene una cuota de 2.10. En la segunda obtienes un 5% más de ganancia por la misma apuesta. Esto, en una sola apuesta, no se nota, pero si sabes elegir bien, a largo plazo las ganancias son mucho mayores.

Pero elegir la mejor casa de apuestas deportivas según sus cuotas no suele ser fácil. Según nuestra experiencia como evaluadores, la clave está en registrarse en 2-3 casas de apuestas y comparar las cuotas dependiendo del evento.

Ten en cuenta los ‘boosts’ o cuotas potencias que aumentan las ganancias en algunos partidos concretos, y revisa si la casa te permite hacer cashout o tiene bet builder, ya que son herramientas que te pueden ayudar.

Mis favoritas son 20Bet, que también incluye un aumento de cuotas en apuestas combinadas (3 eventos con una cuota mínima baja de 1.20). También JugaBet tiene cuotas muy competitivas, especialmente en fútbol, tenis y básquet, y TonyBet, que también ofrece hasta un 100% extra en apuestas combinadas (3 eventos con cuotas mínimas de 1.20).

Verificar la seguridad y legalidad de una casa de apuestas

La vía más directa para verificar que una plataforma es confiable y autorizada es fijándose en si tiene una licencia oficial emitida por una autoridad reconocida. Esto es algo que suele aparecer a pie de página (en el sitio web) o en la sección de ‘Términos y Condiciones’.

¿Qué licencias son las más fiables? Pues las emitidas por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA) o la Comisión de Juegos de Azar de Gibraltar. Esta última entidad ha reforzado su criterio para exigir unos más estrictos y proteger más a los jugadores.

Por otro lado, puedes encontrar plataformas con otras licencias confiables, como las que llegan de la Comisión del Juego de Kahnawake, una jurisdicción un poco más flexible, pero que también cuenta con medidas de protección al jugador.

Aparte, verifica que el casino tenga cifrado SSL y protocolo HTTPS para proteger tus datos personales y financieros. La mejor página de apuestas Chile también habrá incluido una política de KYC.

¿Quieres apostar desde una app móvil?

Si prefieres apostar desde tu celular, hoy en día es muy fácil. La mayoría de estas plataformas ofrecen apps móviles o bien una versión web optimizada para poder apostar desde el navegador, con los mismos deportes y promociones.

Las ventajas de la app es que la experiencia es más fluida y carga más rápido. El navegador puede ser un poco más lento o estar peor optimizado en sus menús, accesos, etc. También en la app puedes activar las notificaciones push en tiempo real para enterarte rápidamente de los resultados.

Aquí tienes la disponibilidad móvil de nuestro top 3 de mejores casas de apuestas:

Deporte #1 – 20Bet #2 – JugaBet #3 – TonyBet Android ✅ ✅ ✅ iOS ✅ ❌ ✅ Navegador ✅ ✅ ✅

A mi juicio, una de las mejores app de apuestas deportivas es la 20Bet, porque se instala muy fácil (desde un código QR en la web) y ofrece una interfaz fluida y de fácil navegación. Ofrece los mismos deportes y promociones, y también incluye streaming en vivo de algunos eventos.

¿Cuáles son los principales medios e idiomas del soporte al usuario?

Las plataformas que operan en Chile son realmente internacionales, así que mínimo cuentan con soporte en español e inglés.

Los canales de soporte más comunes son el chat en vivo, el correo electrónico y los formularios en la web. No obstante, el más utilizado es el chat en vivo por su rapidez.

Algunas plataformas también cuentan con una sección de FAQ con las preguntas más típicas, que pueden ser las siguientes:

¿Por qué se anuló mi apuesta?

¿Puedo recuperar mi dinero si he perdido la apuesta?

He realizado una apuesta equivocada sin darme cuenta, ¿puedo cancelarla?

He realizado un depósito, pero los fondos no se han sumado a mi cuenta

¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de retirada?

¿Puedo realizar un depósito con el monedero electrónico o la tarjeta de otra persona?

¿Cuánto se tarda en retirar fondos?

¿Necesito llevar a cabo una verificación para realizar una retirada?

¿Puedo cancelar una retirada?

No puedo activar mi número de teléfono

Idiomas #1 – 20Bet #2 – JugaBet #3 – TonyBet Español ✅ ✅ ✅ Inglés ✅ ✅ ✅ Otros Portugués, alemán, italiano, francés ❌ Francés, portugués, estonio, alemán

Las casas de apuestas más innovadoras del mercado, ¿cuáles son?

Los operadores más innovadores son aquellos que ponen a disposición herramientas para ejecutar las mejores apuestas deportivas (Bet Builder, cuotas potenciadas, cashout o programas VIP). Además, son las que brindan la mayor seguridad, con pagos locales, cifrado SSL y verificación KYC.

Estas son las principales herramientas y donde las puedes encontrar:

Bet Builder: para crear tus propias combinadas en un mismo boleto. Disponible en 20Bet, JugaBet, TonyBet, Novibet y Granawin.

Cuotas potenciadas: para aumentar tus ganancias en eventos especiales. Presente en 20Bet, JugaBet, Novibet y Granawin.

Cash out: para cerrar tus apuestas antes de tiempo y asegurarte tus ganancias. Disponible en 20Bet, TonyBet, Novibet y Granawin.

Programas VIP y torneos de apostadores: para recompensar la actividad de los jugadores y añadir un poco de competencia. Ofrecidos por 20Bet y TonyBet.

Según mi criterio, la mejor casa de apuestas deportivas en Chile por número de herramientas es 20Bet, pero también TonyBet ofrece muchas opciones.

¿Qué casas de apuestas tienen la experiencia en vivo?

Las plataformas que tienen experiencia en vivo son las que te permiten apostar en directo mientras el evento se está llevando a cabo. En la actualidad, todas ofrecen esta opción para aprovechar los cambios de cuota, tener un mayor control y vivir el evento de otra forma.

En cambio, la latencia del streaming puede ser lenta y las fluctuaciones rápidas de cuotas podrían afectar la rentabilidad si no se actúa con calma.

Las principales plataformas con apuestas en vivo son 20Bet, Jugabet, TonyBet, Novibet y Granawin. Si me preguntan a mí, el truco está en no perseguir las cuotas en movimiento. Si el valor cambia demasiado, es mejor esperar antes que apostar por impulso.

¿Dónde es mejor probar los bet builders?

Los Bet Builders son una herramienta popular que te permite crear una apuesta combinada dentro de un mismo partido para añadir diferentes mercados: número de goles, resultado final, etc. Todo en una misma apuesta.

En Chile, puedes encontrar esta herramienta en muchas plataformas, y los mejores están en 20Bet, TonyBet y Novibet. Cuando vas a usar esta función, lo más importante es que te fijes en las cuotas totales para ver cuál podría ser el riesgo, y que tengas en cuenta que hay algunos mercados que no se pueden combinar.

Bajo mi punto de vista, 20Bet ofrece una herramienta bien diseñada y fácil de usar, pero también TonyBet es muy intuitivo. Me gusta usarlo en mis partidos de fútbol favoritos cuando quiero mezclar algunas apuestas seguras con otras más arriesgadas.

¿Qué casas de apuestas tienen la mejor reputación?

No es fácil elegir cuál es la mejor casa de apuestas en Chile y la que tiene mejor reputación. Todas las plataformas de nuestro listado ofrecen celeridad en los pagos, variedad de mercados y asistencia al usuario, sumado a ofrecer una licencia oficial.

Te aconsejamos leer testimonios de usuarios reales en foros de apuestas, páginas de reseñas, foros generales o secciones de comentarios. Ahí los jugadores comparten experiencias sobre retiros, soporte y otras cosas.

Personalmente, todas las mencionadas ofrecen una experiencia de juego segura, pero suelo alternar entre 20Bet, Jugabet y TonyBet según las promociones o cuotas disponibles. Lo mejor es probarlas todas y quedarte con aquellas que te gusten más.

¿Es legal apostar en Chile? ¿Cómo se pagan los impuestos?

En Chile, la situación de las apuestas online en Chile permanece en un vacío normativo. Por un lado, la Ley Nº 19,995 se encarga de regular exclusivamente los casinos físicos. Por otro lado, no existe una norma específica que autorice expresamente las apuestas deportivas.

Por esa causa, hasta la mejor casa de apuestas deportivas en Chile sigue operando fuera de la supuesta ley. Esto realmente implica que no existe una prohibición manifiesta para apostar en plataformas internacionales. Solo que estas todavía no tienen una licencia nacional chilena ni están debidamente reguladas.

¿Puedes jugar en ellas? Sí. ¿Es legal? Sí, ya que no está expresamente prohibido. ¿Está regulado el mercado? No, pero hay un proyecto de ley que está en trámite para regular las apuestas en línea, por lo que la situación podría cambiar en un futuro.

¿Cómo se pagan los impuestos de las ganancias de las apuestas online?

La normativa tampoco está clara en cuanto a los impuestos. El Artículo 20 nº 5 de la Ley de Impuesto a la Renta (LI) recoge que las ganancias que se consiguen en plataformas internacionales se consideran un incremento del patrimonio. Por tanto, deben declararse.

Aún así, no está del todo claro el tipo impositivo que se aplicará de forma general hasta que la nueva normativa quede completamente vigente.

Juego responsable en Chile

El mejor sitio de apuestas deportivas debe ofrecer información sobre medidas de juego responsable y recursos para proteger al jugador.

En el país, puedes encontrar varias organizaciones de apoyo, como la Superintendencia de Casinos, que promueve el juego online responsable y cuenta con diversos recursos disponibles.

También se puede acudir a la Corporación de Juego Responsable, una ONG que se encarga de concienciar sobre la ludopatía, o a la Asociación de Jugadores en Rehabilitación (AJUTER), que brinda un espacio seguro para compartir experiencias y apoyo entre personas.

Recomendaciones finales para ganar más y evitar fraudes

Hacer apuestas en tus deportes favoritos puede ser divertido y también rentable, pero para ganar más y evitar fraudes hay que tener en cuenta algunas cosas.

Lo primero es reconocer las señales de alerta y las casas de apuestas que no son fiables, suelen tener términos y condiciones confusos, cuotas que parecen demasiado buenas para ser verdad, mala reputación entre los jugadores, licencia poco clara, etc.

Antes de apostar, usa este checklist rápido de 60 segundos:

Revisa que el sitio tiene una licencia reconocida Confirma que los métodos de pago son seguros Lee los términos y condiciones de los bonos para que no sean abusivos Comprueba que el sitio tiene reseñas positivas

En mis años de experiencia como apostador, he aprendido cuáles son las mejores estrategias para ganar, dependiendo de cada deporte:

En fútbol suelo buscar el valor en los hándicaps asiáticos o utilizas las cuotas potenciadas. Suelo apostar en eventos que tengan una cuota mejorada o arriesgar un poco más en las apuestas combinadas para multiplicar ganancias.

En tenis, tengo en cuenta la superficie (lo puede cambiar todo), y cuando un jugador llega back-to-back tras un torneo largo o con molestias. Entonces, conviene ir con el otro jugador.

En UFC, otro de mis deportes favoritos para apostar por la calidad de sus cuotas, estudio los estilos de pelea, los cortes de peso y los reemplazos de último minuto. He ganado en apuestas combinadas al hacer esto con luchadores que suben de división.

Por último, en eSports, mi truco es seguir el juego, los parches, los mapas y los vetos influyen mucho en las estadísticas.

En cuanto a los mercados habituales, 1X2 es el más simple, el hándicap asiático ofrece mejores cuotas, siempre. Los over/under son buenos cuando esperas un partido abierto o cerrado. Asimismo, los props de jugadores pueden ser útiles en deportes individuales o en partidos específicos, mientras que las combinadas convienen sólo cuando cada selección tiene buen valor.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es el mejor sitio de apuestas en Chile?

El mejor sitio de 2025 es 20Bet por su combinación de variedad de deportes, promociones, app y seguridad. Después, Jugabet, TonyBet, Novibet y Granawin son casas de apuestas que merecen la pena.

¿Qué casa paga más rápido?

Las criptomonedas son el canal de pago más rápido y las puedes encontrar en 20Bet, TonyBet y Granawin. Los monederos electrónicos también pagan rápido y están disponibles en TonyBet y Novibet.

¿Dónde encuentro las mejores cuotas?

20Bet, Jugabet y Novibet tienen algunas de las mejores cuotas. Te recomiendo elegir 2-3 casas de apuestas y comprobar las cuotas para un mismo evento.

¿Es legal apostar online desde Chile?

Sí, es legal, ya que no hay una ley que lo prohíba expresamente. La regulación del juego en línea en Chile todavía está en desarrollo.

¿Puedo apostar en pesos chilenos?

Sí, la mayoría de plataformas acepta pesos chilenos en los pagos. Te conviene utilizar esta divisa para no tener que pagar las comisiones derivadas de la conversión de moneda.

¿Qué casas tienen cash out y Bet Builder?

Las plataformas internacionales de nuestra lista ofrecen herramientas de cash out, para cerrar tu apuesta antes de tiempo, y bet builder, para crear tus combinadas fácilmente.

¿Cómo libero un bono (rollover, plazos, cuotas mínimas)?

Para liberar un bono debes cumplir con los requisitos que se mencionan en sus condiciones: el rollover, los plazos y las cuotas mínimas. Si cumples con los términos, podrás retirar el dinero.

¿Puedo abrir varias cuentas? Pros/contras

Es posible registrarse en varias plataformas para cotejar las cuotas y sacar partido de más promociones. Simplemente tendrás que cumplir con más verificaciones de seguridad y estar pendiente de más cosas.

¿Qué hacer si rechazan un retiro?

Verifica si has cumplido con todos los requisitos y ponte en contacto con el soporte al cliente para ver qué es lo que ha podido pasar. Guarda capturas, correos y mensajes, por si acaso.

Conclusión y próximos pasos

Tras analizar más de 30 plataformas, las que aquí se muestran son las que merecen más la pena, por un cúmulo de cobertura de deportes, herramientas para apostar, promociones, buenas cuotas, métodos de pago y seguridad.

Todavía no existe una regulación completa del mercado en Chile, pero se puede apostar con tranquilidad en operadores que tienen licencias internacionales. Si optas por lo correcto y aplicas estrategias eficientes, no solo te podrás divertir, sino que también aumentarás tus posibilidades de ganar.

Recuerda que lo fundamental es jugar responsablemente, comparar las cuotas y bonos, y usar las herramientas que te ofrece cada plataforma. Apuesta en Chile con responsabilidad y disfruta del proceso.