Las 6 mejores apps de apuestas deportivas en Chile

Mejores apps de apuestas deportivas en Chile 2025 con ranking y bonos

Cada vez más usuarios se suman a apostar desde dispositivos móviles. Es cómodo, práctico y te permite realizar pronósticos en la marcha. Para que tengas algo a elegir, hemos seleccionado las mejores aplicaciones de apuestas deportivas con licencias internacionales. ¿Cuál es tu app de apuestas deportivas de Chile?

Ranking de las mejores aplicaciones de apuestas deportivas en Chile

Si buscas las mejores apps de apuestas deportivas, recomendamos las siguientes apps para apostar:

⭐️ 20Bet – 9.2 ⭐️ – Bono de bienvenida: 100% hasta $90.000 CLP

⭐️ Jugabet – 9.1 ⭐️ – Bono de bienvenida: 275% hasta $1.600.000 CLP

⭐️ Tonybet – 9.0 ⭐️ – Bono de bienvenida: 100% hasta $200.000 CLP

⭐️ 1xBet – 8.9 ⭐️ – Bono de bienvenida: 100% hasta $250.000 CLP

⭐️ Novibet – 8.8 ⭐️ – Bono de bienvenida: 100% hasta $200.000 CLP

⭐️ SapphireBet – 8.7 ⭐️ – Bono de bienvenida: 100% hasta ~$110.000 CLP

Repasemos en detalle las mejores apps de apuestas.

20Bet : La mejor app de apuestas deportivas, rápida y con doble licencia internacional

20Bet se cuela en nuestra lista como la mejor aplicación de apuestas y plataforma online con licencia de Curaçao (8048/JAZ2017-067). Ofrece fútbol chileno, tenis, baloncesto, eSports y hockey, entre otros, más de 30 deportes disponibles.

Bono de bienvenida: 100% hasta $90.000 CLP con depósito mínimo $1.000 CLP

Métodos de pago para chilenos: Webpay+, Mach, tarjetas Visa/Mastercard, transferencias a Banco de Chile, Itau, Santander, Falabella, BancoEstado y criptomonedas

Apuesta mínima: 0,10 EUR (o el equivalente en CLP) por selección

Retiros: Requiere verificación en primera retirada

App: Android e iOS

Cuotas competitivas: En Coquimbo Unido vs Colo-Colo (partido de 1ª División de la Liga Chilena de Fútbol) ofrece 2,37 para la victoria de Coquimbo y 2,87 para una victoria del Cacique

¿Qué dicen los chilenos sobre 20bet?

Jugabet : La app para apuestas deportivas con el bono de bienvenida y las cuotas más altas

Jugabet nos gusta por varias razones. La primera es que opera con licencia de Curaçao (OGL/2024/1329/0629). Además, es patrocinador oficial de Colo-Colo y Universidad de Chile, demostrando compromiso con el fútbol nacional.

Tiene el mejor bono del mercado: 275% hasta $1.600.000 CLP + $100.000 CLP en apuestas gratis + 2 Raspa y Gana, distribuido en 5 depósitos. Depósito mínimo: $5.000 CLP

Deportes disponibles: Fútbol, baloncesto, eSports y otros 10 deportes adicionales

Apuesta mínima: $75 CLP

Pagos locales: Acepta Webpay y Mach.

Retiros: Instantáneos vía Binance Pay (5 minutos)

App: Solo Android mediante APK

Las mejores cuotas del mercado: En el partido Coquimbo Unido vs Colo-Colo, Jugabet ofrece cuotas mejoradas de 2,57 para el favorito y 3,04 para el Colo-Colo. El empate se paga a 3,48

¿Qué dice la gente que ha probado Jugabet?

“Noté que la plataforma cuenta con un sistema de protección adecuado: la autenticación de dos factores funciona bien y el acceso por email es estable. No me gusta arriesgarme con mi plata, así que esto es un plus”.

—Quique Sepulveda

Tonybet : La app para apostar con programa VIP de hasta $4.650.000 CLP mensuales

Tonybet, fundada en 2003 por el jugador de póker Antanas Guoga (Tony G), opera con licencia de Kahnawake (número 902) desde 2021. Su aplicación de apuestas ofrece más de 30 disciplinas deportivas, incluyendo hockey sobre hielo, béisbol, voleibol, tenis y, por supuesto, fútbol y basket. En total cubre más de 1000 eventos diarios.

Bono: 100% hasta $200.000 CLP con depósito mínimo $5.000 CLP

Apuesta mínima: $110 CLP

Club VIP exclusivo con 6 niveles: Otorga 1 punto por cada $4.500 CLP apostados (cuota mín. 1.5)

Métodos de pago: Webpay Plus, Khipu, Neteller, Skrill, MiFinity y transferencias a bancos chilenos y 8 criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin y Cardano)

App: iOS y Android

Cuotas en el mercado: Para Coquimbo Unido vs Colo-Colo, Tonybet muestra 2,32 victoria local y 2,90 para los visitantes

¿Qué dicen sobre Tonybet?

1xbet : La mejor app para apuestas deportivas con más de 50 métodos de pago

1xbet opera bajo Caecus N.V. con licencia de Curaçao (OGL/2024/1262/0493). Ofrece más de 40 deportes, junto con apuestas en espectáculos, clima y política.

Bono: 100% hasta $250.000 CLP con depósito mínimo $740 CLP

Apuesta mínima de 0,2 EUR (o el equivalente en pesos chilenos)

Líder en pagos: Webpay Plus, Khipu, transferencias a todos los bancos chilenos, Mach, Neteller, AstroPay y más de 40 criptomonedas

Retiros veloces: Procesa en 15 minutos sin comisiones

App: Android e iOS con transmisión en vivo

Cuotas: En Coquimbo Unido contra Colo-Colo, 1xbet ofrece 2,41 por la victoria de los piratas y 2,92 para el underdog (empata con Sapphirebet con las cuotas más altas), ofreciendo el mayor valor en apuestas

¿Qué información escriben los usuarios de 1xBet?

Novibet : La app de apuestas de fútbol con licencia europea de Malta

Novibet opera bajo Logflex MT Limited con licencia de Malta MGA/CRP/186/2010, una de las regulaciones más estrictas. La aplicación del casino ganó el premio SBC 2020 a Mejor App de Apuestas Deportivas y tiene otras muchas ventajas:

Especialista en fútbol: Cubre 200+ competiciones incluyendo Primera División Chile, Champions, Libertadores y ligas europeas

Bono: 100% hasta $200.000 CLP con depósito mínimo $5.000 CLP

Apuesta mínima : $50 CLP

Métodos de pago: Webpay, tarjetas, Skrill, Neteller, AstroPay

Retiros: En 1 hora a través de billeteras electrónicas, transferencias hasta 3 días

App: Android e iOS

Cuotas y mercados especializados: En Coquimbo Unido vs Colo-Colo, Novibet ofrece 2,40 para el favorito, 2,90 para los albos y 3,35 para el empate

¿Qué dicen los usuarios que la han probado?

SapphireBet : La casa de apuestas deportivas con multitud de eventos en vivo

SapphireBet opera con licencia de Anjouan (ALSI-202505019-FI1) y destaca por su enfoque en pronósticos en directo. Su oferta con más de 40 disciplinas deportivas y el hecho de que acepta criptomonedas también lo convierten en una opción sólida para apostar en Chile. La casa tiene dos aplicaciones de apuestas, Android e iOS.

Bono: 100% hasta $110.000 CLP con depósito mínimo $1.118 CLP

Apuesta mínima 0,2 EUR (o el equivalente en CLP)

Deportes: Casi 40 disciplinas con hasta 1.000 mercados en eventos principales. Incluye eSports (LoL, Dota 2), MMA, voleibol, etc.

Métodos de pago: Tarjetas, e-wallets, transferencias y criptomonedas

Retiros: instantáneos con cripto

App : Android e iOS

Cuotas: En Coquimbo Unido vs Colo-Colo ofrece 2,41 para la victoria local y 2,92 para los caciques

¿Qué dice el usuario de SapphireBet?

“Buena para apostar en fútbol chileno. Carga rápido y muestra resultados en tiempo real”.

—Manuel Rosas

Metodología: cómo se seleccionaron las casas de apuestas

Para elaborar este ranking, establecimos una lista de criterios con distintos niveles de peso:

Criterio Influencia en la puntuación Como analizamos Fiabilidad 30% Licencia, revisiones, problemas de seguridad Métodos de pago y proceso de retiro 25% Comisiones, condiciones de retiro, problemas de retiro Bonos disponibles 20% Diferentes tipos de bonos disponibles, su tamaño Disponibilidad de aplicación móvil 10% Cuáles aplicaciones de apuestas la casa tiene Funcionalidades adiciones 15% Juegas, cuotas, UX

Analizamos más de 50 casas de apuestas según estos parámetros y solo incluimos en nuestra selección aquellas que obtuvieron las puntuaciones más altas.

Cómo descargar e instalar una aplicación de apuestas deportivas en Chile

Las aplicaciones para apuestas deportivas no siempre se pueden encontrar en las tiendas oficiales debido a políticas sobre juegos de azar. Pero no te preocupes, aquí te explicamos cómo puedes instalarlas en tu dispositivo incluso si no las encuentras en los play markets. La guia para discaragar la aplicación de apuestas móvil:

En Android (APK vs. Google Play)

La guia para Android es:

Ingresa a la página del operador de apuestas deportivas desde tu navegador móvil Busca la sección “Descargar App” o “Aplicación Móvil” Verás las apps para apostar en distintos sistemas operativos. Descarga el archivo .APK para Android Ve a Ajustes → Seguridad → Habilita “Fuentes desconocidas” Abre el archivo descargado e instálalo en tu celular Inicia sesión o regístrate para empezar a usar la app

Casas con app Android: 20Bet, Jugabet, Tonybet.

En iOS (App Store)

Si tienes iOS, usa los pasos siguientes:

Abre la App Store en tu iPhone o iPad Busca el nombre de la casa de apuestas en la barra superior (ej: “1xBet”) Descarga e instala la aplicación Acepta los permisos de ubicación y las notificaciones ¡Ya puedes empezar a usar la app!

Apps disponibles en la App Store: 1xBet, SapphireBet y Tonybet.

Acceso vía web (Safari): 20Bet, Jugabet y Novibet.

Diferencia entre apps y web-apps

Tomando Novibet como ejemplo, el operador ofrece la app nativa para Android y la app web para iOS que funciona en móvil sin descargar. Comparemos ambas:

App nativa (Android): Ocupa 62.6 MB de almacenamiento, ofrece notificaciones push y funciona parcialmente sin conexión. El inicio de sesión es biométrico; además, consume menos datos que la versión web.

Web-app (Safari iOS): No ocupa espacio en la memoria de tu terminal y requiere una conexión a Internet constante.

A nivel de funcionalidad de apuestas, no hay diferencia: Ambas permiten apostar en vivo, usar cashout, ver partidos en streaming, y usar las promociones. La elección depende de tu preferencia de almacenamiento y uso.

Problemas comunes (y cómo puedes solucionarlos)

Los problemas que los usuarios de las casas de apuestas escriben son los siguientes:

“No encuentro la app en Google Play” o muestra “no disponible en tu región”: Descárgala desde el sitio oficial vía APK o usa la versión web.

El “archivo .APK no se instala”: Habilita “Fuentes desconocidas” en Ajustes. Verifica también el espacio disponible (debes tener al menos 80 MB libre). Desinstala la versión anterior si tienes una instalada.

La aplicación de apuestas móvil se cierra tras iniciarse: Actualiza Android a la versión mínima requerida. Limpia la memoria caché desde Ajustes → Apps → Borrar caché.

Qué hace que una app de apuestas deportivas merezca la pena

Las “apuestas deportivas app” de calidad combinan seguridad, velocidad, variedad de mercados y facilidad de uso para los usuarios chilenos.

Seguridad y licencia

Las licencias internacionales son un respaldo legal que te garantiza la seguridad de las casas de apuestas deportivas en Chile.

Licencia Descripción Curaçao (20Bet, Jugabet, 1xBet) Es la licencia más común en Latinoamérica. Requisitos: Auditorías financieras, RNG certificado, fondos segregados. Malta Gaming Authority (Novibet) Requiere capital mínimo 100k EUR y auditorías mensuales. Kahnawake (Tonybet) Requisitos: Servidores monitoreados, juego justo certificado. Reconocimiento global hace 25+ años. Anjouan (SapphireBet) Menor reconocimiento que Malta/Curaçao, pero igualmente válida.

Rapidez y estabilidad de la app

La velocidad determina la experiencia en apuestas en vivo, donde unos pocos segundos pueden afectar a las cuotas.

Cómo puedes comprobar la velocidad:

La app debería tomar 3 segundos como máximo en iniciarse Las cuotas en vivo deben cambiar dinámicamente La confirmación del boleto debería demorar unos 2 segundos desde que seleccionas los picks hasta que la recibes

Opciones de pago locales (CuentaRUT, WebPay, etc.)

Las mejores apps para apostar en Chile tienen en común que todas usan métodos de pago locales chilenos. Así, garantizan transacciones sin conversión de moneda ni comisiones bancarias. Veamos qué opciones de pago están disponibles:

CuentaRUT y BancoEstado

CuentaRUT es la cuenta bancaria más usada en Chile.

Casas aceptando BancoEstado: 20Bet, 1xBet, Tonybet

Comisiones: BancoEstado puede cobrar $250-500 CLP por transferencia según tu tipo de cuenta

Retiros: 1-3 días hábiles. Requiere haber completado la verificación de la identidad y que la cuenta bancaria esté al mismo nombre del usuario de apuestas

WebPay

WebPay de Transbank procesa la mayoría de los pagos online chilenos.

Casas con WebPay: Novibet, 1xBet, Tonybet, 20Bet, Jugabet

Comisiones: No se aplican en la casa de apuestas, pero los bancos pueden cobrar según el tipo tarjeta (~3%)

Retiros: No disponibles por WebPay

Tarjetas de crédito y débito

Aceptadas universalmente, permiten depósitos desde $5.000 CLP en promedio.

Todas las casas aceptan Visa/Mastercard

Comisiones: El operador no las aplica

Retiros: No disponibles

Billeteras electrónicas (Skrill, Neteller…)

Las e-wallets procesan los retiros en minutos, por lo que son una de las opciones más ágiles en aplicaciones para apostar dinero real.

Skrill/Neteller: Novibet, Tonybet, 1xBet. Ten en cuenta que Novibet excluye Skrill y Neteller del bono de bienvenida

Mach: 20Bet, Jugabet, 1xBet, Tonybet. Lo interesante aquí es que es una app local que acepta RUT chileno y no aplica conversión de divisa

Comisiones: No se aplican en la casa de apuestas. Sin embargo, Skrill/Neteller cobran 1-2% en conversión CLP-USD. Mach no tiene comisión interna

Velocidad de retiro: Skrill y Neteller alrededor de 1 hora (Novibet, SapphireBet), Mach puede demorar 12 horas (20Bet)

Criptomonedas

Las cripto ofrecen discreción, velocidad y límites de depósitos/retiros más altos.

Casas con más opciones cripto: 1xbet y SapphireBet (+40 criptos), 20Bet (9 criptos), Tonybet (8 criptos)

Comisiones: Los operadores de apuestas de nuestro ranking no aplican comisiones. La red blockchain tiene tarifas de transacción variables (BTC ~$2-5 USD)

Retiros: En 15 minutos y sin cargos por conversión de divisa

Cuotas disponibles

Comparativa de cuotas para el partido de Clasificación al Mundial UEFA 2026 Países Bajos vs Finlandia (12.10.2025):

Casino Países Bajos Empate Finlandia 1xbet 1.099 13.3 32 Jugabet 1.08 12.00 32 20Bet 1.1 12 30 Tonybet 1.1 11 30 Novibet 1.08 8.80 26 Sapphire 1.07 11 26

Las cuotas multiplican tu apuesta si ganas. Cuotas bajas generalmente se ofrecen al favorito del partido, y cuotas altas significan que las casas de apuestas creen que el equipo tiene menos probabilidad de ganar.

Por ejemplo, apostar $1000 CLP a Países Bajos en 1xbet (cuota 1,099) te daría $1.099 CLP si ganan. Por Finlandia (cuota 32), recibirías $32.000 CLP en caso de victoria del equipo. Novibet, por su parte, paga menos – apuesta $1.000 CLP a Finlandia y solo podrías obtener $26.000, lo cual es una diferencia considerable.

Bonos y promociones exclusivas para el móvil

Las mejores apps de apuestas ofrecen bonos exclusivos que pueden proporcionarte un impulso para tus pronósticos.

Tipos de bonos:

Bienvenida: Jugabet lidera con su bonus del 275% (hasta $1.600.000 CLP). 20Bet y Tonybet ofrecen los requisitos de rollover más bajo (solo x5)

Solo en la app: Novibet ($10.000 CLP en apuesta gratis para la primera apuesta desde la app Android), SapphireBet (hasta +20% en eventos seleccionados en la app móvil)

Cashback, freebets, porcentaje extra en tu depósito algunos días de la semana, y otras promociones recurrentes en las mejores apps de apuestas y los sitios web de los operadores

Funcionalidades extra

Las apps de apuestas modernas ofrecen herramientas que mejoran tus decisiones y protegen tu inversión.

Cash Out: Con esta opción, puedes cerrar tus apuestas de forma anticipada. Así, cobras una parte de la ganancia potencial o reduces pérdidas si el partido no pinta bien. Novibet, Tonybet y 20Bet cuentan con esta funcionalidad

Streaming en vivo: Novibet, Tonybet y 20bet ofrecen retransmisiones en directo, pero solo podrás beneficiarte de esta funcionalidad si estás registrado y tienes saldo en tu cuenta

Notificaciones push: Sapphirebet, Novibet, 1xbet, Tonybet, 20bet y Jugabet ofrecen esta característica

Bet Builder: Tonybet, 20bet y Novibet te dan la opción de crear apuestas personalizadas

Experiencia de usuario: Interfaz, consumo de datos, compatibilidad

Para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible, la aplicación de apuestas debe contar con:

Elementos bien ordenados en menús y botoneras claras



Un buscador para encontrar rápido los mercados y eventos deportivos que buscas

Autenticación biométrica

Cifrado SSL 256-bit

Almacenamiento de datos seguro

Ventajas y desventajas de apostar desde el celular

Las apps de apuestas son la mejor opción para pronósticos rápidos y en vivo. Sin embargo, para un análisis profundo (parlays complejos, comparar +10 partidos), usar la versión de escritorio es más aconsejable.

¿Quieres saber cómo se comparan ambas opciones? Míralo en esta tabla:

Ventajas de usar la app Desventajas de usar la app ✅ Acceso instantáneo 24/7 desde cualquier lugar. ✅ Obtienes notificaciones en tiempo real de cuotas mejoradas. ✅ Métodos de pago móviles (Mach, Webpay) optimizados para depositar/retirar en segundos. ✅ Apuestas rápidas con 3 toques. ✅ Seguridad de acceso reforzada (huella/Face ID más seguro que contraseñas). ‼️ La app activa en segundo plano consumo más rápido la batería de tu celular. ‼️ Consumo de datos móviles, especialmente si usas streaming. ‼️ La facilidad de apuesta en 3 toques puede llevar a apostar con impulsividad.

Regulación y legalidad de las apps de apuestas en Chile

El 30 de septiembre de 2025, la Corte Suprema ordenó bloquear los sitios de apuestas sin autorización legal en Chile. Sin embargo, la Ley 19.995 (2005) regula únicamente a los casinos físicos, no incluye a las plataformas online, por lo que existe un vacío legal.

¿Son ilegales las casas de apuestas deportivas que operan con licencias internacionales (como Curazao, Malta, Kahnawake, Anjouan, etc.)? No. Simplemente, no están regulados directamente por la legislación chilena.

¿Entonces, hay impuestos sobre las ganancias? Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), no existe un impuesto específico porque las plataformas no operan físicamente en Chile. En la práctica: el SII no tiene forma de rastrear las ganancias en casas internacionales, pero fiscalmente sí existe el deber de declarar esas ganancias.

Tips y recomendaciones para apostar desde apps en Chile

Apostar desde el móvil requiere disciplina financiera y conocimiento de seguridad digital. Estos consejos te ayudarán a proteger tu dinero y apostar responsablemente en las mejores apps de apuestas deportivas.

Cómo gestionar tu bankroll desde el móvil

Aquí, la regla fundamental es nunca apostar dinero que necesites para gastos básicos como el arriendo, la comida o el transporte. Para ser bien consciente del presupuesto que dedicas a las apuestas y respetar límites, lo mejor es:

Definir tu bankroll mensual (por ejemplo: $200.000 CLP) Dividirlo en 100 unidades ($2.000 CLP cada una) Apostar entre 1 y 5 unidades según tu nivel de confianza, sin superar nunca el 5% del bankroll total en una sola apuesta

Herramientas de juego responsable

Las principales casas, como 20Bet, 1xBet y Novibet, ofrecen autoexclusión de 6 meses a 1 año, o de forma permanente. El proceso es simple: contactas al soporte, solicitas que te autoexcluyas, confirmas por email y tu cuenta queda bloqueada de forma irreversible durante el período elegido.

También puedes establecer límites de depósito mensual, apuesta máxima por boleto, pérdida mensual máxima (al alcanzarla, la plataforma bloquea apuestas hasta el próximo mes) y tiempo de sesión diaria (la app se cierra automáticamente tras ese período).

Consejos para evitar fraudes con APK falsas

Si quieres apostar en línea con seguridad, sigue estas recomendaciones:

Verifica que la URL de descarga sea oficial

Comprueba que el tamaño del archivo esté entre 20-80 MB

Revisa que los permisos solicitados sean normales (ubicación, cámara y almacenamiento)

Rechaza inmediatamente cualquier app que pida acceso a SMS o contactos

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la app de apuestas deportivas para usar en Chile en 2025?

1xbet lidera en apuestas deportivas por ofrecer cuotas superiores, +40 deportes y excelentes métodos de pago. La mejor app para bonos es Jugabet, que ofrece el 275% hasta $1.500.000.

¿Son seguras las apps de apuestas deportivas?

Sí, siempre que estén reguladas por una licencia internacional verificable, como las de Curaçao, Malta, Kahnawake o Anjouan. Estas licencias obligan a los operadores a implementar medidas de seguridad como cifrado SSL de 256 bits, auditorías periódicas y tener los fondos de los usuarios en cuentas separadas.

Nuestra conclusión: ¿vale la pena apostar desde una app en Chile?

Sí, definitivamente vale la pena usar una aplicación para apostar, siempre que elijas plataformas con licencias internacionales verificadas y gestiones tu bankroll con cabeza.

Estos son las mejores apps para apostar:

Casa de apuestas Pros y contras 20Bet ✅ Muchos metodos del pago ✅ Alto bono de bienvenido ‼️ Requiere verificación para el primer retiro Jugabet ✅ Acepta criptopagos ✅ Más de 10 deportes disponibles ‼️ Sólo aplicación para Android Tonybet ✅ Tiene un club vip ✅ Acepta 8 criptomonedas ‼️ Apuesta mínima: $110 CLP 1xbet ✅ Bono de bienvenida hasta $250.000 CLP ✅ Garantiza retiros de 15 minutos ‼️ No son las mejores cuotas Novibet ✅ Se especializa en fútbol ✅ Bono de bienvenida de hasta $200.000 CLP ‼️ Variedad limitada de opciones de pago SapphireBet ✅ 40 disciplinas con hasta 1.000 mercados ✅ Muestra resultados en tiempo real ‼️ La licencia de Anjouan no es la mejor del mercado

Las mejores apps de apuestas deportivas han evolucionado mucho en los años recientes. Lo que antes eran versiones móviles limitadas, ahora son experiencias completas con streaming en vivo, cash out instantáneo y bonos que superan los 1 millón de pesos en algunos casos.

El futuro es móvil y las mejores apps de apuestas deportivas están aquí para facilitarte la experiencia al apostar online. Ahora te toca comparar y decidir cuál se adapta mejor a tu estilo de juego.

El juego debe ser una actividad recreativa y nunca una forma de obtener ingresos seguros. Juega con responsabilidad: fija límites de dinero y tiempo, y detente si deja de ser divertido. Si sientes que el juego se está convirtiendo en un problema, puedes buscar ayuda gratuita en el Jugadores Anónimos Oficial de Chile.

¿Puedo apostar en pesos chilenos desde la app?

Sí, todas las apps aceptan CLP y la mayoría aceptan métodos de pago locales (Webpay, Mach, bancos chilenos).

¿Qué app paga más rápido en Chile?

Las apps que aceptan criptomonedas (1xbet, Sapphirebet, 20bet y Tonybet) son las que ofrecen mayor velocidad en los pagos.

¿Qué hago si la app no funciona en mi celular?

Verifica la versión de Android o iOS que la app requiere, habilita la instalación desde fuentes desconocidas, borra la caché, reinstala y, si nada te funciona, usa la versión web responsiva.

¿Hay bonos exclusivos para usuarios de app?

Sí. Por ejemplo, Novibet da $10.000 CLP en freebet con la primera apuesta desde la app.

¿Necesito descargar sí o sí una app para apostar?

No. Todas las casas de apuestas de nuestra selección tienen versión web móvil optimizada accesible desde el navegador (Safari, Chrome).

¿Cómo funciona la app de apuestas deportivas?

Es fácil. Solo tienes que descargarla desde el sitio web del operador o desde la tienda de apps de tu dispositivo. Después, registras tu cuenta, verificas tu identidad. depositas saldo y configuras tus apuestas.

¿Qué app paga mejor en Chile?

Por lo general, 1xbet paga mejor porque suele ofrecer cuotas más altas que el resto. No obstante, esto depende del evento en específico.

¿1xbet es confiable en Chile?

Sí, opera con licencia de Curaçao OGL/2024/1262/0493 y procesa pagos a través de Exidna Enterprises LTD. Además, es un gigante de las apuestas que lleva 18 años en el mercado y patrocina equipos potentes, como el FC Barcelona y el PSG.

¿Cómo evitar apps falsas o no autorizadas?

Descarga solo desde el sitio oficial (.cl/.com verificado con https) o la tienda de aplicaciones. También puedes verificar el desarrollador al instalar para comprobar si coincide con el nombre de la casa de apuestas.

¿Son las apps de apuestas legales?

Sí, las apps con licencia internacional operan legalmente en Chile.

¿Puedo descargar gratis las apps de apuestas?

Sí, todas son 100% gratuitas.

¿Debo actualizar las apps de apuestas constantemente?

No es necesario, pero te recomendamos actualizarlo cuando sea posible. Las nuevas versiones de la app de apuestas deportivas de Chile corrigen bugs de seguridad, añaden mercados y mejoran la velocidad.

¿Puedo acceder a los bonos a través de las apps de apuestas deportivas?

Sí, todos los bonos están disponibles en la app y en web. Algunos operadores, como Novibet, incluso ofrecen bonos exclusivos para la app.

¿Qué app de apuestas da las mejores free bets?

Jugabet da $100.000 en apuestas gratis + 2 raspas y el club VIP de Tonybet otorga hasta $4.650.000 mensuales en freebets (para el nivel 6). Novibet te brinda $10.000 CLP en apuesta gratis con la primera apuesta desde la app.

¿Qué diferencia hay entre usar una app de apuestas y usar un navegador móvil?

Con la app recibes notificaciones, tienes inicio biométrico, consumes menos datos móviles y puedes usarla parcialmente offline. La versión web no ocupa espacio en el celular y siempre está actualizada. La funcionalidad es casi idéntica.

¿Cuál es el app de apuestas de fútbol?

La mejor aplicación de apuestas de fútbol es Novibet. Tiene licencia de Malta, cobertura en más de 200 competiciones, ofrece streaming en vivo, cash out y pago anticipado cuando tu equipo anota 2 goles antes del minuto 15.

¿Cuáles apps de apuestas ofrecen las mejores cuotas?

Jugabet tiende a ofrecer cuotas más altas en disciplinas seleccionadas.