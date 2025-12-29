Estación Espacial Internacional cumple 25 años en órbita

¿Te has quedado mirando por la ventana de tu oficina, deseando que ese día de trabajo termine?

Pues ahora imagina estar atascado en tu lugar de trabajo por más de un año y pocas veces poder salir de allí.

Las misiones de seis meses o más se han convertido en la norma. El récord de mayor número de días en la Estación Espacial Internacional durante una sola misión lo ostenta el astronauta estadounidense Frank Rubio, quien regresó a la Tierra en septiembre de 2023 tras pasar 371 días en el espacio.

El récord absoluto de permanencia en el espacio, sin embargo, sigue en manos del cosmonauta ruso Valeri Polyakov, quien vivió a bordo de la estación espacial Mir durante 473 días entre 1994 y 1995.

25: el grosor en milímetros de la cúpula de vidrio

Hay pocos lugares más populares para pasar el tiempo en la EEI que la “Cúpula”.

Esta ventana panorámica orientada hacia la Tierra ofrece a los astronautas una de las vistas más impresionantes del universo.

Pero la tentación de quedarse observando el planeta puede interferir con los estrictos horarios que gobiernan la vida diaria de los astronautas a bordo.

Nicole Stott confesó al podcast My Space Boffins que tenía que poner una alarma para que le recordara que tenía que regresar a trabajar.

Con el tiempo, los astronautas se han vuelto cada vez más expertos en el uso de la cámara, logrando capturar y compartir imágenes que ofrecen una perspectiva única del mundo visto desde el espacio. Existe incluso un espacio dedicado exclusivamente a difundir estas fotografías.

1: instrumento

Los pasatiempos a bordo de la EEI van desde ver películas hasta pintar acuarelas, pero muchos astronautas también llevan consigo instrumentos musicales para tocar durante su tiempo libre.

El astronauta canadiense Chris Hadfield grabó a bordo de la EEI una versión del éxito de David Bowie “Space Oddity”.

Otros músicos y artistas incluyen a Cady Coleman quien tocó la flauta en la EEI y Thomas Pesquet quien llevó su saxofón.

Don Pettit es, tal vez, el mayor innovador musical. Él convirtió la aspiradora de la estación en un instrumento de origen australiano conocido como didyeridú (tiene una forma de cuerno muy enrollado), como parte de un experimento científico, que hace parte del extensivo entrenamiento que se necesita para ser astronauta.

211: el tamaño en centímetros del saco de dormir de los astronautas

Cada astronauta dispone de un espacio privado dentro de la EEI, del tamaño aproximado de una cabina telefónica, que puede personalizar a su gusto.

También tienen unos sacos de dormir especializados, que están atados a la pared.

Pero el ruido de los ventiladores, el resplandor del sol y la falta de gravedad hacen que dormir se vuelva todo un desafío.

Al menos en la EEI, los astronautas cuentan con un espacio privado. En la misión de 10 días Artemisa II, los cuatro tripulantes de la nave espacial deberán dormir en hamacas separadas apenas por unos centímetros.

4: baños

Una vez el astronauta Chris Hadfield relató cuál había sido “su día de mayor orgullo en el espacio”. Durante la misión de 2012, mientras coordinaba una caminata espacial con Rusia, el baño de su sección se dañó.

“Si yo no arreglaba el baño, nadie podía arreglarlo”, recordó. “Tuve que meter la mano en la tubería, en gravedad cero, sin agua, reconstruyendo el baño. Después tuve que limpiarme en otro módulo y luego ayudar con la caminata espacial”.

Al final del día, la caminata se completó sin problemas y el baño volvió a funcionar con normalidad. “Es lo que más recuerdo de los seis meses orbitando la Tierra”.

5: galletas con chips de chocolate

La comida espacial ha evolucionado enormemente desde los primeros tiempos, cuando los astronautas se alimentaban de pastas espesas y poco apetecibles.

Mientras los astronautas estadounidenses suelen celebrar con noches de pizza, los de la Agencia Espacial Europea (ESA) pueden presumir de gustos más sofisticados.

La misión de la astronauta italiana Samantha Cristoforetti llevó al espacio la primera máquina de espresso en órbita.

Por su parte, la francesa Sophie Adenot tiene previsto alimentarse con menús gourmet diseñados por un chef premiado.

De cara al futuro, el objetivo es cultivar alimentos en el espacio y cocinar ingredientes frescos. Ya se ha logrado cultivar lechuga con éxito en la EEI y, en 2019, los astronautas incluso consiguieron hornear cinco galletas… aunque no se les permitió comerlas. Tuvieron que regresar a la Tierra para comprobar si eran seguras para el consumo

40: las maniobras para evitar la basura espacial

En 2013, la película Gravity mostró con eficacia lo que puede salir mal cuando la basura espacial se sale de control.

La historia hace referencia al llamado síndrome de Kessler, un escenario en el que una cascada de desechos en órbita acaba destruyendo una nave espacial.

Con cerca de 28.000 objetos que orbitan la Tierra, el riesgo de que alguno de ellos impacte contra la Estación Espacial Internacional (EEI) es elevado.

Hasta ahora, la estación ha logrado evitar un impacto de gran magnitud, aunque ha sufrido algunos percances.

Durante una misión en 2015, el astronauta Tim Peake fotografió una marca de impacto en la Cúpula, uno de los módulos de la EEI.

9: horas de la caminata espacial más larga

Desde la primera misión dedicada al ensamblaje de la estación, en diciembre de 1998, se han realizado más de 270 caminatas espaciales en la EEI.

En un comienzo, la mayoría de estas salidas al exterior se llevaron a cabo para ir ensamblando los distintos módulos.

Hoy, en cambio, se realizan cada vez más para reparar o sustituir componentes que se han ido deteriorando con el paso del tiempo.

La caminata espacial más larga registrada hasta ahora sigue siendo la de ocho horas y 56 minutos, realizada por Susan Helms y Jim Voss en 2001.

En una caminata espacial en 2013, el astronauta italiano Luca Parmitano estuvo cerca de ahogarse cuando su casco comenzó a llenarse de agua.