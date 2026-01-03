Gobierno monitorea flujo migratorio en frontera y situación de chilenos en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó este sábado que el gobierno no ha recibido reportes de situaciones complejas que afecten a chilenos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y enfatizó que la Cancillería mantiene canales abiertos para atender cualquier consulta o emergencia.

Van Klaveren explicó que, ante la ausencia de relaciones diplomáticas —interrumpidas por petición del régimen venezolano—, la Embajada de Chile en Colombia se encarga informalmente de los asuntos de los connacionales en Venezuela. Agregó que la Dirección General Consular está alerta, con especialistas movilizados y una línea telefónica especial disponible, además de atención a través de redes sociales.

Consultado sobre una eventual reanudación de relaciones diplomáticas, el canciller prefirió no adelantar opiniones, pero recordó que “si hubiera dependido de nosotros, hubiéramos mantenido abierta la atención consular, porque la necesidad de nuestros ciudadanos es un elemento esencial”.

En la frontera

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que las fronteras se encuentran bajo monitoreo y que, hasta el momento, no se registran variaciones en el flujo migratorio en comparación con la misma fecha del año anterior.

Elizalde indicó que Chile está preparado para cualquier escenario: un eventual aumento en la salida de personas si la situación militar en Venezuela se complica, o un retorno voluntario si mejora la condición económica. Además, precisó que los inmigrantes en situación irregular deberán solicitar autorización al servicio de migraciones para verificar la ausencia de antecedentes penales pendientes.