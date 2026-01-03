Ola de reacciones internacionales tras operación militar de EE.UU. en Venezuela

Una ola de reacciones internacionales generó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la eventual captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de una fuerte escalada militar al interior del país centro americano.

El gobierno de México condenó categóricamente las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, calificándolas como una clara violación del artículo 2 de la Carta de la ONU, y llamó urgentemente a respetar el derecho internacional y cesar cualquier agresión contra el pueblo venezolano.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, expresaron.

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció en redes sociales un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela, alertando sobre el peligro de la intervención en la región. “Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, escribió en X.

En la misma línea, la Cancillería rusa emitió una dura declaración condenando lo que describió como un “acto de agresión armada” por parte de Washington, expresando profunda preocupación y rechazando los argumentos esgrimidos para justificar la operación como infundados.

“Esta mañana, EE.UU. ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto provoca una profunda preocupación y condena”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Moscú enfatizó que la “animadversión ideológica” ha primado sobre el pragmatismo y llamó a evitar la agudización del conflicto. “Es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución mediante el diálogo”, indicaron, asegurando estar dispuestos a realizar esfuerzos diplomáticos.

La Unión Europea, a través de su Alta Representante Kaja Kallas, informó que sigue de cerca la situación tras conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y autoridades en Caracas. Kallas reiteró la falta de legitimidad de Maduro, pero defendió una transición pacífica.

“En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación”, afirmó, agregando que “la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad”, sostuvo

En España, en tanto, el partido VOX y su líder Santiago Abascal celebraron los eventos, afirmando que el mundo es “un poco más libre” y que apoyarán la restauración de la democracia en Venezuela, mientras criticaron a sectores de la izquierda española por su supuesta complicidad pasada con el régimen. “Ahora veremos a la mafia sanchista y a la izquierda corrupta hablar mucho de los derechos humanos”, aseguró.

Desde Argentina, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X celebrando que “la libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, interpretado como respaldo implícito a la acción estadounidense.

El presidente colombiano Gustavo Petro, a su vez, expresó profunda preocupación por las explosiones en Caracas y otras localidades, atribuidas por Venezuela a una agresión militar de EE.UU., y previamente había alertado sobre bombardeos, convocando reuniones inmediatas de la OEA y la ONU.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, señaló Petro en un comunicado.

En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que el gobierno desconoce el paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras los ataques, exigiendo a Washington pruebas de vida inmediatas y responsabilizando a EE.UU. de una agresión motivada por intereses energéticos.

Rodríguez aseguró desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro, confirmando que las acciones realizadas por Estados Unidos están motivadas por su “voracidad energética”.

Respecto a las reacciones ante estos hechos al interior del país señaló que “el presidente fue muy claro con el pueblo de Venezuela: pueblo a la calle, milicia activada y órdenes claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.