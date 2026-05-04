Waissbluth y recortes fiscales de Quiroz: “No creo posible evitar un incendio político”

El ingeniero, columnista y exintegrante del Consejo de Alta Dirección Pública, Mario Waissbluth, cuestionó la estrategia fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y advirtió sobre las consecuencias políticas y sociales que podría tener un ajuste del tamaño comprometido por el Gobierno.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Waissbluth sostuvo que las cifras detrás del plan económico del Ejecutivo “no cuadran”, especialmente considerando la intención de reducir impuestos y, paralelamente, disminuir el gasto público en cerca de US$6 mil millones durante los próximos 18 meses.

“El ministro Quiroz parece tener dos obsesiones. Una es disminuir impuestos. Y la otra es cortar gasto público”, afirmó.

El autor de Qué hacemos con Chile sostuvo que las rebajas tributarias propuestas por Hacienda tendrían un impacto de aproximadamente US$4 mil millones “en régimen”, mientras que el déficit fiscal acumulado representaría otros US$6 mil millones adicionales. “Las cifras no cuadran”, insistió.

Waissbluth apuntó especialmente a la lógica detrás del ajuste impulsado desde Hacienda, cuestionando el enfoque ideológico que —a su juicio— inspira las medidas. “La ideología de Quiroz es que el mejor Estado es el que no existe. Así de brutal”, afirmó.

“Llegó con un hacha en la mano a cortar gasto público, llegó con un hacha en la mano a cortar impuestos”, agregó.

En esa línea, sostuvo que si el Gobierno mantiene su compromiso de no afectar beneficios sociales, el ajuste terminaría impactando directamente en el aparato estatal y sus trabajadores.

“Si no vas a cortar gasto social, lo que vas a cortar es personal”, señaló, estimando que el ajuste podría afectar “más o menos” entre 50 mil y 200 mil funcionarios públicos.

Waissbluth también cuestionó la tesis del Ejecutivo respecto a que una disminución de impuestos generará rápidamente mayor inversión y crecimiento económico.

“La apuesta es que al lograr bajar los impuestos de las empresas (…) los inversionistas inviertan más y por lo tanto paguen más tributo”, indicó.

Sin embargo, agregó que incluso si ese efecto ocurriera, no sería inmediato. “Supongamos, me pongo generoso, sí, pero no lo hace antes de cuatro o cinco años”, afirmó.

Por ello, sostuvo que durante gran parte del actual mandato presidencial no existiría un retorno tributario suficiente para compensar la caída de ingresos fiscales derivada de las rebajas de impuestos.

El ingeniero también abordó el escenario político que podría abrirse si el Ejecutivo avanza con recortes de gran magnitud en programas públicos o dotaciones estatales. “No creo posible evitar un incendio político en las calles. No lo creo”, afirmó.

Waissbluth aclaró que no se trataba de una amenaza, sino de una advertencia respecto al impacto que podría tener una reducción masiva del gasto estatal.

“El resultado político de cortar, ya sea programas, ya sea el personal que administra estos programas, uno o lo otro, o los dos, en las magnitudes que está proponiendo Quiroz, yo no veo posible que se haga así sin incendiar la pradera”, concluyó.