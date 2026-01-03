PC advierte que intervención en Venezuela declara “guerra a todos los pueblos del mundo”

El Partido Comunista de Chile alertó este sábado que la acción militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que incluyó la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, representa una declaración de guerra no solo contra ese país.

En un comunicado, el PC sostuvo que el gobierno de Trump “ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino que a todos los pueblos del mundo”, y comparó la operación con intentos previos de secuestro, como el fallido contra el expresidente Hugo Chávez, calificándolo como un crimen que no puede quedar impune.

La colectividad exigió además que se resguarde “de manera irrestricta” la vida de Maduro y su esposa, y emplazó a las Naciones Unidas a intervenir “con extrema urgencia para detener esta escalada de violencia”.

El partido llamó al gobierno chileno a pronunciarse y actuar “con extrema urgencia” ante la situación, recordando que América Latina fue declarada Zona de Paz, ahora “violentamente vulnerada por una agresión militar criminal y salvaje, que no tiene justificación alguna”.

“Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos”, enfatizó el PC, expresando solidaridad con el pueblo venezolano y las víctimas de la operación.

“El gobierno de Chile debe actuar y pronunciarse con extrema urgencia ante esta grave situación. Asimismo, exigimos la convocatoria inmediata de la CELAC”, agregaron desde el PC.

El rechazo del PC se enmarca en la captura de Maduro y Flores durante una operación nocturna ejecutada por el grupo élite estadounidense Delta Force, tras bombardeos en varias zonas del país. La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, confirmó que ambos enfrentan cargos graves por narcotráfico y uso de armamento de guerra en el Distrito Sur de Nueva York.