“Violación inaceptable de la soberanía”: Rusia exige a Estados Unidos aclarar paradero de Maduro

El Gobierno de Rusia demandó este sábado una aclaración inmediata sobre la situación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido retirados del país de manera forzosa en medio de una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores ruso expresó “extrema alarma” por los informes que indican que Maduro y Flores fueron sacados de Venezuela como resultado directo de lo que calificaron como una “agresión armada” por parte de Washington.

“Exigimos el esclarecimiento inmediato de esta situación”, señaló la cancillería, agregando que en caso de confirmarse los hechos, se trataría de una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente”.

Previamente, Rusia había condenado los ataques aéreos contra objetivos en Caracas y otras regiones venezolanas, describiéndolos como un acto de “agresión militar” sin justificaciones válidas, y había instado a las partes a optar por el diálogo para prevenir una mayor escalada de tensiones en la región.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró que las autoridades de Caracas desconocen el paradero actual de Maduro y la primera dama tras los bombardeos registrados en la madrugada.

En un mensaje difundido por medios estatales, Rodríguez exigió a Estados Unidos “pruebas de vida inmediatas” de ambos, denunciando la operación como una “gravísima agresión” que ha generado incertidumbre en el país.