Jaime Hales, escritor: “El país necesita crecer no solo económicamente, sino espiritualmente”

En conversación con El Mostrador, el abogado, escritor, tarotista y excandidato presidencial Jaime Hales repasó una vida marcada por la escritura, la reflexión espiritual y la política, intereses que —asegura— lo acompañan desde la infancia.

Sobre su fallida candidatura presidencial por la DC, impulsada por militantes de base, afirma que no contó con el respaldo de la directiva del partido, que incluso le impidió intervenir en una Junta Nacional. “Para eso están las máquinas políticas”, comenta.

Hales se refirió también a su libro Relatos de Tanto Tiempo (HB Editores, 2022), una antología de cuentos breves donde aparecen temas recurrentes como citas cada 29 de febrero, un accidente de infancia que le dejó una secuela permanente y relatos de tono sobrenatural, varios de ellos basados en hechos reales. Para el autor, escribir es “contar la vida”, idea que vincula con la tradición del realismo latinoamericano.

Con más de 80 libros publicados y una larga trayectoria como formador en Tarot y disciplinas holísticas, sostiene que el Tarot no es adivinatorio, sino una guía: “La felicidad es una decisión”, afirma. En lo político y social, plantea que el mundo vive un proceso de cambio profundo asociado a la Era de Acuario, donde los conflictos actuales son solo episodios pasajeros.

Finalmente, Hales llamó a enfrentar el momento que vive Chile con optimismo y a fortalecer el crecimiento espiritual a través de la lectura, el diálogo y la comunicación: “Conectarnos para abrirnos, no para encerrarnos”.

Revisa la entrevista completa a continuación:



