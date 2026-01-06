Al Pan Pan: el nuevo escenario político de Venezuela

Durante la jornada de este lunes, Delcy Rodríguez juró como jefa de Estado de Venezuela de forma interina. Esto luego de la operación militar de Estados Unidos que detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, sostuvo durante el acto, donde denunció que Maduro y Flores son “rehenes”.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en materia de recursos naturales, y aseguró que la gobernante “está cooperando”. Adicionalmente, descartó elecciones para definir a un sucesor de Maduro en los próximos 30 días.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre los últimos hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, junto al periodista venezolano y exdirector del diario TalCual Digital, Xabier Coscojuela. Además, analizamos el nuevo escenario político en Venezuela tras la juramentación de Delcy Rodríguez como jefa de Estado interina, luego de la operación militar de Estados Unidos.

Continuando con el análisis sobre la legalidad de los operativos de Estados Unidos en Venezuela, abordamos sus implicancias jurídicas junto al abogado y académico Jorge Contesse, profesor y director del Centro de Derecho Transnacional de la Universidad de Rutgers.