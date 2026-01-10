Fallece a los 48 años Andrés Caniulef, periodista de farándula y espectáculos

La noche de este viernes se confirmó la muerte del destacado periodista de espectáculos, Andrés Caniulef, a los 48 años de edad. El comunicador falleció de un paro cardiorrespiratorio en su domicilio, ubicado en el Centro de Santiago.

Según información preliminar, el profesional de espectáculos fue hallado sin vida al interior de un departamento ubicado en la intersección de las calles Santo Domingo con Mac Iver.

La periodista Cecilia Gutiérrez, a través de sus redes sociales, comunicó el fallecimiento del comunicador de espectáculos: “sufrió una descompensación y un paro cardiaco, por motivos que serán parte de la investigación”.

Andrés Caniulef destacó por su desempeño como periodista de farándula y espectáculos, así como su rol en los programas Sálvese Quien Pueda (SQP) y Maldita moda, además de coanimar el programa Sabingo junto a Carolina Mestrovic. Sumado a ello, condujo SQP, hasta su final a inicios de 2017.