Incendio en Tiltil consume más de 800 ha: llaman a crianceros y ganaderos a coordinar evacuación

Un intenso incendio forestal se desarrolla desde la tarde de este sábado en el sector Fundo Tapihue, comuna de Tiltil, Región Metropolitana, consumiendo más de 800 hectáreas de vegetación y movilizando un extenso operativo de emergencia.

El siniestro, que comenzó cerca de las 13:30 horas y se mantiene activo, no ha afectado viviendas ni infraestructura, según han precisado las autoridades. Sin embargo, el campamento Mina Olivo de la minera San Pedro se encuentra atrapado debido a los cortes de ruta, y el humo generado ha llegado hasta Santiago e incluso ha generado preocupación en la comuna de Olmué, en la Región de Valparaíso, donde se realiza el Festival del Huaso 2026. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que el humo visible en Olmué proviene del incendio en Tiltil.

Para el combate de las llamas, declarado en cuarta alarma, se han desplegado 49 brigadistas de Conaf, compañías de bomberos de Tiltil, Curacaví, Ñuñoa y otras comunas, además de tres aviones cisterna, dos helicópteros y un avión tanquero. El jefe de distrito Chacabuco y comando de incidentes de Conaf, Fernando Césped, señaló que el incendio es “bastante complejo por la temperatura que hay en el área. La vegetación está muy reseca y la topografía es muy irregular, entonces el incendio es muy desordenado”.

El comandante del cuerpo de Bomberos de Tiltil, Luis Astorga, detalló los trabajos: “Vamos a seguir trabajando, estamos con apoyos de la región Metropolitana. Vamos a armar guardias nocturnas en las cuatro compañías de Tiltil más las brigadas y estamos solicitando más apoyo con materiales y personal”.

Municipalidad de Tiltil llama a tomar resguardos

Ante la emergencia, desde la municipalidad de Tiltil pidieron tomar resguardos, debido a que “es muy probable la caída de pavesas en distintos sectores de la comuna, especialmente en Tiltil Centro y sus alrededores”.

“Se solicita a la población tomar los resguardos preventivos correspondientes, tales como mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre y retirar materiales inflamables desde patios y techos”, solicitan.

Entre las recomendaciones, el municipio solicita atender los centros de atención de salud en caso de presentar complicaciones respiratorias o derivados del humo, “poniendo especial atención en personas mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas”.

Asimismo, llaman a ganadores, agricultores, ganaderos y crianceros con animales en la zona afectada a coordinar su retiro con los equipos de respuesta, emplazados en el Parque Manuel Rodríguez, Ruta G-16, km. 16.