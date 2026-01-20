El cantante brasileño Ney Matogrosso inicia su gira 2026 en Santiago

En el marco de la 33ª edición del Festival Internacional Teatro a Mil, Ney Matogrosso llega por primera vez a Chile con la gira “Bloco na Rua”, que ha cosechado gran éxito en diversas ciudades de Brasil, además de presentarse en Estados Unidos, Inglaterra y Portugal.

“Para mi significa, en primer lugar conocer Chile, que es un país mitológico en América Latina, entonces estoy feliz de estar aquí y estar presentándome en un festival de teatro, porque yo soy del teatro, antes que de la música yo soy del teatro y estoy muy feliz de estar aquí participando con ustedes en todo esto”, expresó el artista este lunes.

El ganador del Grammy Latino a la Excelencia Musical (2014) expresó su emoción por tocar en Santiago. Este 2025 se estrenó la película “Hombre con H” en Netflix, un biopic sobre la vida de Matogrosso que retrata cómo su camino al éxito estuvo marcado por el descubrimiento de su expresión sexual y su propuesta escénica.

“La música siempre tiene un espacio mayor, yo he viajo por el mundo haciendo shows, no suelo hacer tours por el mundo, pero este año algo sucedió conmigo, me siento más disponible, incluso para ser enredo de una escuela de samba, que es algo que me llevan proponiendo desde la década de los 70 y yo nunca había aceptado, este año acepté. No sé por qué, pero algo dentro de mí se desarmó en relación a estas cosas y estoy aceptando. Y no puedo negar que ser enredo de una escuela de samba, más aún la Imperatriz, es un honor”, agregó.

Recientemente, el cantante tuvo su propia versión de un Tiny Desk Brasil como parte de la celebración de sus 50 años de carrera, donde deslumbró con clásicos de la Música Popular Brasileira como “Jardins da Babilônia” (Rita Lee) y “Sangue Latino” (Secos & Molhados).

Por razones de fuerza mayor, el evento se trasladó del Court Central del Estadio Nacional al emblemático Teatro Caupolicán, manteniendo la fecha y horario originalmente programados: martes 20 a las 21:00 horas. Quienes tengan inconvenientes con el cambio de espacio y deseen la devolución del monto pagado por sus tickets, podrán hacerlo escribiendo a ventas@fundacionteatroamil.cl

Brasil marca la última semana de Teatro A Mil

Este concierto es posible gracias a la alianza entre el Festival Teatro a Mil y el Festival ¡Hola Río!, la plataforma más importante de visibilización de la cultura fluminense, con el apoyo de la Embajada de Brasil y el Gobierno de Río de Janeiro (SECEC).

Otros espectáculos seleccionados para la última semana del certamen son:

Os Garotin, grupo de R&B y soul integrado por Anchietx, Cupertino y Leo Guima, que se presenta el viernes 23 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes.

Tres Hermanos, de la compañía Cerne, dirigida por Vinicius Baião. La obra inspirada en la novela Seara Vermelha de Jorge Amado tendrá una función única el jueves 22 de enero en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Mão – trasladar la casa por el paisaje, circo de Coletivo Mão. La intervención urbana se posará en la explanada de la Municipalidad de Lo Espejo el mismo jueves 22 de enero a las 20:00 horas.

Venas abiertas 60 30 15 seg., de Aquela compañía, dirigida por Marco André Nunes. La obra inspirada en el clásico Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, se montará en el Teatro Mori Parque Arauco el 23 y 24 de enero.

Mientras tú volabas, yo echaba raíces, de la compañía Dos À Dèux. El espectáculo interdisciplinario tendrá funciones en el GAM el 23, 24 y 25 de enero.

Paz y amor – Paisajes experimentales en tiempo de confinamiento, de Compañía de Danza Marcia Milhazes. El show de danza incluye dos solos creados a partir de materiales surgidos durante el aislamiento social. Las funciones serán el 24 y el 25 de enero en el GAM.