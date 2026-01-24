Agentes del ICE nuevamente matan a tiros a un hombre en Mineápolis

Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Mineápolis, según confirmó la Policía a medios locales, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que provocaron protestas masivas de los habitantes de Minneapolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en la red X.

La víctima estaba armada, según funcionarios

El Departamento de Seguridad Nacional, responsable del aumento de agentes federales en Minnesota, afirmó que el hombre asesinado por agentes de inmigración llevaba un arma corta y varios cargadores.

Según el comunicado, durante una operación «contra un inmigrante ilegal que era buscado por asalto», una persona se aproximó a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza con un arma semiautomática de 9mm, que mostraron en una foto.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente. Temiendo por su vida y las vidas de sus compañeros, el agente realizó disparos defensivos”, asegura el comunicado.

Un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso. En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

El Gobierno de Trump ordenó las redadas a gran escala en Minnesota a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente.