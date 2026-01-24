Autoridades piden no acudir directamente a zonas afectadas por incendios debido a colapso vehicular

Este sábado se registró una compleja jornada en la ciudad de Lirquén (Región del Biobío), debido a la circulación de una gran cantidad de vehículos con ayuda para los damnificados por los incendios forestales.

Durante esta mañana diferentes imágenes dieron cuenta del colapso en la única vía conecta al sector, así como en todos los accesos a los cerros y partes altas que actualmente se encuentran controlados por militares.

Pese a las advertencias de las autoridades, quienes han insistido en la necesidad de evitar el exceso de circulación en las zonas afectadas, las personas han desobedecido las advertencias y suben directamente para apoyar a los damnificados.

El jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo, señaló que en el marco del estado de excepción por catástrofe, se realizó una orden perentoria para que todo vehículo que se acerque con ayuda a Penco sea desviado al centro de acopio en Isla Rocuant, en la comuna de Talcahuano.

“Tal como ha sido ya publicado en las distintas plataformas de redes sociales y sobre todo en Jedena Biobío, todo vehículo, camión, toda ayuda que ingrese a la región, debe dirigirse al centro de acopio de Isla Rocuant. Verifiquen bien, por favor, la dirección y el cómo llegar allá y los teléfonos de contacto, porque no van a poder acceder al área de Penco, Lirquén o Tomé. Deben dirigirse a esa área para poder concentrar en ese gran centro de acopio y logístico”, indicó.

Del mismo modo, afirmó que va a “comenzar una siguiente fase de interacción con los distintos servicios para mejorar las capacidades de remoción de escombros, mejorar aún el alcance y la cobertura con las vacunas antitetánicas”.

“Les pedimos, por favor, ayúdennos a ayudar”, insistió Acevedo.