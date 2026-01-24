José Antonio Kast inicia gira por Centroamérica con foco en cárceles y control fronterizo

El presidente electo, José Antonio Kast, dio inicio este sábado a su gira internacional por Centroamérica, la más extensa desde que fue electo el pasado 14 de diciembre. El mandatario visitará El Salvador, donde recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que en Republica Dominicana, llegará hasta la frontera con Haití para conocer la barrera de control migratorio de dicho país.

La gira tiene como foco principal la seguridad pública y conocer experiencias internacionales en materia de control del crimen, fortalecimiento del sistema penitenciario y resguardo fronterizo, temas que ha señalado serán prioritarios para su administración.

En ese contexto, Kast estará acompañado por la exfiscal y futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien participará en las principales actividades de la agenda. Durante la visita a El Salvador, el foco estará puesto en conocer el funcionamiento del Cecot y las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele.

“La megacárcel también la pude conocer. Es una situación distinta, el tipo de violencia allá no es tan parecido al de Chile, pero en Chile están aumentando los niveles de criminalidad y violencia. Por tanto, es bueno conocer lo que se va a hacer en Chile, pero siempre las experiencias internacionales sirven para proyectarse”, dijo Kast en el aeropuerto Pudahuel, previo a su salida del país.

Respecto a la visita a República Dominicana, indicó que “la idea es ver tanto el tema de infraestructura hotelera, resort, porque es un país con mucho turismo que nos interesa poder replicar, también el control fronterizo que ellos han realizado dentro de la misma isla con el país de Haití, que ha sido bastante exitoso y creemos que de alguna manera se puede replicar también en Chile”.

El presidente electo finalizará su agenda en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Evento en el que estará acompañado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la futura ministra de Energía, Ximena Rincón, además de otros miembros de su equipo que será parte de la comitiva.