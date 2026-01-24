Ministra Toro informa pago de cerca de 2.200 bonos de recuperación por incendios en Ñuble y Biobío

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se refirió al avance del Ejecutivo respecto al catastro de las personas afectadas por los incendios en las regiones de Ñuble y Bíobío. Siniestros que han dejado, hasta el momento, 20 fallecidos, más de 500 viviendas destruídas y miles de damnificados.

En entrevista con 24 Horas, la autoridad señaló que “se ha avanzado bastante” con la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Instrumento de caracterización socioeconómica, que se aplica en terreno en el caso de hogares afectados por una emergencia, desastre o catástrofe.

“Todavía quedan algunos sectores en los que en los próximos días los equipos van a continuar la aplicación de la ficha. Este es un primer catastro que permite identificar los daños a las viviendas y a los enseres y entregar, por ejemplo, el bono de recuperación, que ya se pagaron alrededor de 2.200 bonos de recuperación entre Ñuble y Biobío. Y la próxima semana, por supuesto, se van a pagar los que se vayan registrando estos días”, dijoToro.

La jefa de la cartera de Desarrollo Social además se refirió al trabajo en terreno que están realizando en la zona.

“La subsecretaria Francisca Gallegos está en Penco, viendo la situación local, en coordinación con el alcalde y con el municipio y así vamos a seguir trabajando durante todo el día. Yo también como ministra de Enlace estoy en coordinación con los parlamentarios, con el gobierno regional y vamos a seguir en ese trabajo, levantando las necesidades, canalizándolas justamente y tomando decisiones como las que se han ido tomando estos días”, explicó.

Respecto a la relevancia de las labores de limpieza, Toro agregó que desde el Gobierno esperan que el MOP pueda “avanzar con su maquinaria de manera importante en ello. En Lirquén especialmente eso va a ser muy relevante porque todavía hay mucho que avanzar en eso y es fundamental para que las personas puedan ingresar, para que se puedan empezar también las labores de limpieza de los propios terrenos, la instalación de viviendas de emergencia y todo lo que viene para adelante”.