Montes sobre comparación por reconstrucción de Valparaíso y Biobío: “Las realidades son distintas”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó este domingo a la comuna de Penco para liderar una serie de reuniones de coordinación debido a la emergencia que atraviesa la región del Biobío por los incendios forestales, que han dejado más de 1.800 casas destruídas y miles de damnificados.

“Durante estos días hemos estado preparando la etapa que viene ahora. Ya hemos logrado algunos pasos importantes. Anoche a las 9 de la noche ya teníamos 1150 fichas 2. O sea que hay un equipo muy sólido, con mucha experiencia que ha trabajado con mucho rigor”, dijo Montes a propósito del catastro de las fichas FIBE y de la ficha 2, que evalúa específicamente el daño a viviendas.

Consultado respecto a la comparación que existe con el proceso de reconstrucción en Valparaíso, el jefe de la cartera de vivienda afirmó que “los procesos son distintos, las realidades son distintas. Si usted analiza lo que es Valparaíso, las características geográficas, las características jurídicas de las propiedades, tiene otra situación mucho más exigente. Ahí además se fueron desarrollando soluciones individuales, principalmente del grupo y subgrupo”.

“Acá hay realidades que esperamos que se puedan enfrentar globalmente. Ríos de Chile, por ejemplo, requiere una solución para 720 familias y un conjunto de medidas para las 700 familias. Es un ejemplo, cosa que no se podía hacer allá”, agregó.