Seguridad fronteriza y turismo marcan visita de Kast a Republica Dominicana

El presidente electo, José Antonio Kast, arribó este sábado a República Dominicana -en el marco de su gira por Centroamérica- donde se reunió con el mandatario de dicho país, Luis Abinader, para abordar temas de seguridad, migración y comercio.

Ambos líderes también conversaron sobre turismo, infraestructura y salud. “Para nosotros como nación es muy importante ver modelos de desarrollo y de crecimiento en torno al tema turístico, en torno al tema de infraestructura”, dijo Kast a su llegada.

Asimismo, el mandatario electo destacó las medidas adoptadas por la administración de Abinader para combatir la migración irregular, entre ellas el muro que levanta en la frontera con Haití.

“Aquí más que muro se habla de una reja que tiene un éxito importante, pero que requiere también de la colaboración internacional porque el drama económico, social y humano que se vive en Haití tiene que movernos a todos”, afirmó.

Kast se encuentra acompañado por una comitiva integrada por su esposa María Pía Adriasola, su futura ministra de Seguridad,la exfiscal Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez- Mackenna, quienes fueron recibidos por Abinader en la residencia presidencial de la provincia de Santiago.

Tras el encuentro, ambos presidentes se trasladarán este domingo a Dajabón para recorrer la construcción del muro que República Dominicana levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico migratorio.

Posteriormente, Kast llegará hasta El Salvador, donde se podría reunir con el presidente de ese país, Nayib Bukele, para abordar la política carcelaria y de seguridad, además de visitar Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).