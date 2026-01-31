Al menos 30 muertos en Gaza tras bombardeos israelíes, antes de la reapertura del cruce de Rafah

Poco duró la alegría en Gaza por el anuncio de la reapertura de Rafah, el único cruce fronterizo que comunica el enclave con el mundo. En la antesala de ese evento, al menos 30 palestinos murieron en la Franja de Gaza el sábado 31 de enero, en uno de los ataques de Israel más intensos de las últimas semanas.

Los bombardeos impactaron un edificio residencial, tiendas de campaña en un campamento de desplazados por la guerra y una estación de policía de Hamás. Entre las víctimas se cuentan al menos dos mujeres civiles y nueve niños de dos familias diferentes.

El ataque más letal del ejército israelí ocurrió en la estación de policía de Sheikh Radwan, al oeste de la ciudad de Gaza, donde al menos 14 personas murieron —incluidas cuatro mujeres policías, civiles y reclusos—, informó el director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya.

La sede policial quedó reducida a escombros tras el impacto. Rescatistas y civiles acudieron al lugar para buscar sobrevivientes, pero el paso de los minutos solo aumentaba el número de víctimas fatales. Los cuerpos sin vida fueron sacados en bolsas blancas alrededor de las cuales se congregaron dolientes y curiosos.

Siete personas más perdieron la vida por otro ataque aéreo que golpeó un campamento de refugiados en Khan Younis. Las víctimas fueron identificadas como un padre, sus tres hijos y tres nietos. El mobiliario y la ropa de algunas tiendas de campaña quedaron desperdigados por el suelo de tierra del campamento, que sufrió un incendio después del bombardeo, informó el Hospital Nasser.

Esa misma entidad sanitaria informó de la muerte de otro hombre en la zona este del campo de refugiados de Jabalia, aunque no brindó más detalles.

Otro ataque desde el aire contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza acabó con la vida de tres niñas y dos mujeres, según funcionarios del hospital Shifa de la capital gazatí.

Samer al-Atbash perdió a tres sobrinas en el ataque. “Las encontramos en la calle. Hablan de ‘alto el fuego’ y todo eso… ¿Qué hicieron esas niñas? ¿Qué hicimos nosotros?”, manifestó a la agencia Reuters.

En las imágenes difundidas tras el ataque se aprecia un edificio de varios pisos con las paredes carbonizadas y derruidas, así como escombros esparcidos en el interior de la vivienda y en la calle.

¿Quién viola el alto el fuego?

Hamás calificó los ataques del sábado como “una nueva violación flagrante” del alto el fuego acordado con Israel e instó a Estados Unidos y otros países mediadores a presionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu para que detenga la ofensiva.

Israel justificó estos recientes bombardeos en la Franja por lo que consideran una “violación del alto el fuego” en una zona de Rafah bajo su poder, donde identificó a ocho “terroristas” saliendo de una infraestructura subterránea, tres de los cuales fueron abatidos, según informó en X el ejército de Israel.

Además, señaló que fueron bombardeados un depósito de armas, una instalación de fabricación de armamento y dos sitios de lanzamiento pertenecientes a Hamás en el centro de Gaza.

Israel mantuvo las operaciones en terreno y luego detuvo a “un comandante clave de Hamás del Batallón de Rafah Oriental”, escribió el ejército en una publicación posterior.

Desde la entrada en vigor de la frágil tregua negociada por Estados Unidosentre Hamás e Israel el 10 de octubre de 2025, más de 500 personas han muerto en Gaza producto de la ofensiva de Israel, en su mayoría civiles, según funcionarios de salud del enclave palestino.

En el mismo periodo, cuatro soldados israelíes han muerto en ataques atribuidos a militantes palestinos, de acuerdo con autoridades israelíes.

Con la entrega de los restos del último rehén israelí que faltaba por ser devuelto a su familia, el 26 de enero finalizó la primera de tres fases del acuerdo del alto el fuego.