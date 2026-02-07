EE.UU. presiona para terminar guerra en Ucrania este verano

Estados Unidos quiere que Moscú y Kiev encuentren una solución para poner fin a la guerra en Ucrania antes del verano, según declaró el presidente Volodimir Zelenski, palabras que fueron difundidas por su oficina este sábado, tras dos días de conversaciones entre Ucrania y Rusia en Abu ⁠Dhabi.

Zelenski señaló que Washington había propuesto celebrar conversaciones en Miami dentro de una semana, y que Kiev había aceptado.

El mandatario también criticó a Rusia por un ataque nocturno contra instalaciones energéticas ucranianas, afirmando en comentarios publicados en X que se debe privar a Moscú de la capacidad de utilizar el frío como ventaja contra Kiev.

Elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

“Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra antes del comienzo del verano y es probable que presionen para que se adhieran a este calendario”, afirmó Zelenski.

“Las elecciones (de mitad de mandato del Congreso estadounidense en noviembre) son sin duda más importantes para ellos. No seamos ingenuos. Y dicen que quieren tenerlo todo listo para junio”.

Ucrania había sugerido un plan secuencial, dijo Zelenski, aunque no proporcionó detalles específicos. Mientras que las conversaciones de esta semana en Abu Dabi concluyeron sin avances significativos.

No obstante, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar 157 prisioneros de guerra por cada lado, reanudando estos intercambios tras una pausa de cinco meses, algo que el presidente ucraniano aseguró que continuará.