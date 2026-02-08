Fuerte sismo en regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota, pero SHOA descarta tsunami

Un fuerte temblor se registró durante la tarde de este domingo en las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota. Según información de SENAPRED, el sismo la intensidad fue de 5,8 y el SHOA, por su parte, descartó la posibilidad de tsunami en las costas chilenas, informó Radio Biobio.

Según datos del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se registró a 56 Kms. al noreste de Pica, en la región de Tarapacá, aunque también se percibió en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta. El sismo fue a las 13:25 horas.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informaron desde Senapred.

En la región de Tarapacá, donde se percibió con mayor intensidad, se registró una intensidad de V en la escala de Mercalli en las siguientes ciudades: Iquique, Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte. En tanto, en Huara, La Tirana, Mamiña y Pisagua tuvo una intensidad de IV.

Por su parte, en la región de Arica y Parinacota se sintió en Pocon Chile, Cuya, San Miguel de Azapa y Arica, con menor intensidad que en Tarapacá. En la región de Antofagasta, en tanto, solo se percibió en Tocopilla.