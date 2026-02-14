Cancillería lamenta muerte de Marcel Young, exembajador y figura clave en defensa de DD.HH.

El canciller Alberto van Klaveren expresó este sábado su profundo pesar por el fallecimiento del diplomático chileno Marcel Young, quien representó a Chile como embajador en Haití entre 2004 y 2010.

En un mensaje difundido públicamente, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó la noticia y rindió homenaje a su trayectoria: “Lamento mucho el fallecimiento en París de Marcel Young, ex embajador de Chile en Haití y ex director ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Será recordado por su compromiso humanitario y su generosidad”.

Young ejerció su misión diplomática en Puerto Príncipe durante los últimos meses del gobierno del presidente Ricardo Lagos y a lo largo de buena parte del primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010), en un periodo marcado por la inestabilidad política haitiana, el impacto del terremoto de 2010 y la presencia de la misión de paz de Naciones Unidas (MINUSTAH), en la que Chile tuvo un rol destacado.

Antes de su carrera en el servicio exterior, Marcel Young desempeñó un papel fundamental en la transición democrática chilena. Entre 1986 y 1991 fue director ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entidad que jugó un rol central en la denuncia y documentación sistemática de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, así como en la promoción de la verdad, la memoria y la justicia en los primeros años de democracia.

Su labor combinó el activismo por los derechos humanos con una larga trayectoria diplomática, caracterizada por su dedicación a causas humanitarias y su enfoque solidario en contextos de crisis. Young residía en París en los últimos años, donde finalmente ocurrió su deceso.