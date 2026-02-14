Cinco países europeos acusan a Rusia de asesinar a Navalni con toxina de rana ecuatoriana

En el segundo aniversario del fallecimiento del opositor ruso Alexéi Navalni en una colonia penal del Ártico, cinco naciones europeas —Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos— acusaron formalmente al Estado ruso de haberlo envenenado con una toxina letal derivada de la piel de ranas dardo de Sudamérica, conocida como epibatidina.

En un comunicado conjunto emitido este sábado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, los gobiernos señalaron que análisis de laboratorio realizados en muestras biológicas del cuerpo de Navalni “confirmaron de manera concluyente” la presencia de epibatidina, un neurotóxico potente que no se encuentra de forma natural en Rusia y que causa parálisis respiratoria, convulsiones y paro cardíaco. “La toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados hacen altamente probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte”, afirmaron.

Las autoridades europeas enfatizaron que “solo el Estado ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad” para administrar esta sustancia durante el encarcelamiento de Navalni en una prisión siberiana remota, donde cumplía una condena de 19 años por cargos que él y sus defensores consideraban políticamente motivados.

“Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores, agregando que Moscú es responsable directo de su muerte.

Yulia Navalnaya, viuda del opositor, quien participó en la Conferencia de Múnich, celebró los hallazgos como una validación científica de sus acusaciones desde el primer día. “Hace dos años subí al escenario y dije: ‘Vladimir Putin mató a mi marido’. Hoy esas palabras se han convertido en un hecho demostrado científicamente”, manifestó. Navalnaya reiteró que Putin es un “asesino” que debe rendir cuentas por usar un arma química contra su esposo.

El comunicado también alertó sobre la persistencia de programas de armas químicas en Rusia, violando la Convención sobre Armas Químicas. Los cinco países anunciaron que denunciarán formalmente a Moscú ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) por el uso de esta toxina y por no haber destruido todas sus reservas químicas.

Navalni, carismático activista anticorrupción y principal crítico de Vladimir Putin, ya había sobrevivido a un intento de envenenamiento con el agente nervioso Novichok en 2020 durante una campaña en Siberia, lo que lo obligó a ser evacuado a Alemania para tratamiento.

Tras su regreso a Rusia en 2021 fue detenido y encarcelado, convirtiéndose en símbolo de la disidencia contra el Kremlin. Murió el 16 de febrero de 2024 en circunstancias inicialmente descritas por las autoridades rusas como “causas naturales”, versión que ahora es rechazada por las potencias europeas con base en evidencia forense.