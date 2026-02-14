¿Qué son los Therians?: el fenómeno de los jóvenes que se identifican con animales

Lo que había comenzado como una peculiaridad de los foros de Reddit, hoy es una realidad que se puede encontrar en las calles de Argentina y viralizado en las redes sociales. Se trata del fenómeno “Therian” –término que proviene del griego thērion, que significa “bestia” o “animal salvaje”–, una forma de identificarse que han utilizado los jóvenes que han comenzado a adoptar los ladridos, caminata en cuatro patas y olfatear el suelo como formas de expresión (por solo nombrar algunas).

Esta manifestación no se limita únicamente a lo conductual. Quienes se identifican como Therian señalan sentir una conexión profunda con un animal no humano —como perros, gatos, zorros o conejos—, al que consideran parte de su identidad. Sin embargo, no existe una definición única ni una estructura formal que agrupe a esta comunidad.

Una de las principales confusiones radica en la diferencia entre los Therian y la comunidad Furry, ya que ambas expresiones se relacionan con los animales. Según explican integrantes de estos grupos, los Therian sostienen una identificación a nivel identitario con un animal, mientras que los Furries se enfocan en la representación estética mediante disfraces de animales antropomórficos, es decir, con características humanas.

En plataformas como Instagram, Tiktok y X, los videos de la comunidad Therian comenzaron a tomar relevancia, pues se podía ver a los jóvenes usando máscaras, colas, orejas, entre otros accesorios, en las plazas de la ciudad de Buenos Aires. En los registros, los jóvenes actúan como estos animales, interactuando con otros perros o jugando entre ellos como lo haría un perro; haciendo carreras, trucos como los que haría una mascota.