Galvarino Apablaza: Justicia argentina confirma revocación de asilo y reactiva extradición

La Cámara Federal de Apelaciones de Argentina ratificó este viernes la revocación del estatus de refugiado político concedido a Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), decisión que pone fin a más de una década de protección legal en el país vecino y reactiva la posibilidad concreta de su extradición a Chile.

Apablaza enfrenta en Chile acusaciones como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz (UDI) el 1 de abril de 1991, así como del secuestro del empresario Cristián Edwards del Río en septiembre de ese mismo año. Ambas causas han sido consideradas emblemáticas de la violencia política post-dictadura y han permanecido abiertas durante décadas.

El fallo de segunda instancia confirma la resolución inicial que ya había anulado el asilo otorgado en 2010 durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque bajo la administración de Mauricio Macri, la justicia revocó temporalmente esa protección, pero los abogados de Apablaza lograron revertir la medida mediante una apelación, manteniendo su estatus de refugiado hasta ahora.

La revocación abriría la posibilidad de iniciar un proceso de extradición en las próximas semanas, aunque aún deben superarse varios trámites administrativos y judiciales en ambos países.

Diálogos políticos

El caso ha sido objeto de diálogo político entre ambos gobiernos. En 2022, el presidente Gabriel Boric planteó el tema directamente al entonces mandatario argentino Alberto Fernández, quien respondió que la independencia del Poder Judicial impedía cualquier intervención del Ejecutivo en el proceso. La actual administración argentina de Javier Milei, en tanto, no ha emitido comentarios públicos sobre el fallo reciente.

Apablaza, quien ingresó a Argentina en la década de 1990 huyendo de la justicia chilena, ha negado sistemáticamente su participación en los crímenes que se le imputan y ha sostenido que su persecución responde a motivaciones políticas. Sus defensores argumentan que el contexto de la época justifica la concesión inicial de refugio; sin embargo, la justicia argentina consideró que no se cumplen los requisitos actuales para mantener esa protección.

El próximo paso dependerá de la solicitud formal de extradición que presente el Estado chileno ante las autoridades argentinas, un trámite que podría demorar meses o incluso años, dependiendo de eventuales recursos de última instancia que presente la defensa de Apablaza.