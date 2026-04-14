AIM manifiesta preocupación por encuesta que compara distintos estudios de opinión

Una encuesta que mide “confianza” en otras encuestas encendió alertas en la industria. La Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública de Chile (AIM) cuestionó duramente un ejercicio publicado por La Segunda, acusando que mezcla instrumentos incomparables y puede confundir a la ciudadanía.

El gremio manifestó su preocupación por un sondeo que pone en una misma categoría estudios de opinión con encuestas abiertas, sin explicar sus diferencias metodológicas.

Desde la AIM advirtieron que, si bien los resultados dispares entre encuestas son habituales, su correcta lectura exige considerar variables clave como el diseño muestral, la cobertura, el momento de levantamiento y los márgenes de error.

En esa línea, recordaron que organismos internacionales como WAPOR y ESOMAR han establecido que las comparaciones entre estudios solo son válidas si estas diferencias se explicitan adecuadamente.

“Presentar estos instrumentos bajo una lógica de ‘confianza’, sin entregar información técnica suficiente, puede inducir interpretaciones erróneas”, señalaron.

A juicio de la asociación, este tipo de comparaciones no solo simplifica en exceso el análisis, sino que también puede debilitar la comprensión pública sobre cómo funcionan las encuestas.

Por ello, hicieron un llamado directo a los medios de comunicación a resguardar estándares básicos de transparencia y evitar enfoques que no reflejen la complejidad metodológica de estos estudios.

El pronunciamiento se da en un contexto donde las encuestas tienen un rol clave en el debate público y político, y donde su credibilidad se ha convertido en un factor cada vez más relevante.

Desde la AIM recalcaron su compromiso con las buenas prácticas en investigación y con promover una lectura informada de los datos por parte de la ciudadanía.