Mon Laferte recibe la Gaviota de Platino en la quinta noche del Festival de Viña 2026

Durante la quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026, la artista Mon Laferte recibió la Gaviota de Platino por su presentación. Con ello, se convierte en la sexta galardonada con el codiciado premio, al cual solo han tenido acceso artistas seleccionados, como Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019, de manera póstuma), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025).

El momento ocurrió luego de interpretar su éxito Tu falta de querer, ya con las Gaviotas de Plata y Oro en mano, y ante el fervor de un público que pedía el galardón desde la entrada de la artista. Así, tras culminar su tercera presentación en el reconocido festival, se convirtió en la galardonada más joven en recibir este premio.

Fue entonces cuando se comenzó a captar la figura de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ingresando al escenario con el premio en manos para entregárselo a la cantante. “Es hermosa, la verdad no sé ni qué decir”, expresó Mon al pasar a la historia.

“Solo quiero decirles a cada persona que está aquí que de verdad yo los amo. Genuinamente amo a mi público, a mi país, y lo único que deseo para cada persona es que sea muy feliz y mucho amor, mucho amor para ustedes”, dijo para finalizar.

La entrega de este premio no estuvo exenta de comentarios, pues cuenta con un exigente reglamento que debe cumplirse al pie de la letra. Para ello, se requiere contar con una trayectoria de 30 años y mantener un estrecho vínculo con el Festival de Viña; además, su entrega debe ser aprobada por la Comisión Organizadora —integrada por el municipio, el canal de TV y la productora—, y es la alcaldesa —en este caso, Macarena Ripamonti— quien debe firmar el decreto para autorizarla.

Y es en el primer punto donde la artista, según se comentaba, no lograba cumplir con los requerimientos. Sin embargo, la propia alcaldesa Ripamonti argumentó que sí cumplía con todos los requisitos, ya que alcanzaría los 30 años de carrera al haber comenzado a dedicarse a la música desde los 13 años.