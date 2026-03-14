Fallece Jürgen Habermas a los 96 años: el último gran pensador de la Escuela de Fráncfort

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, figura central de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y principios del XXI, falleció este sábado 14 de marzo de 2026 en Starnberg, a orillas del lago de Baviera, a los 96 años. La noticia fue confirmada por su editorial Suhrkamp, que citó un comunicado de la familia.

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf (aunque algunas fuentes indican Gummersbach), Habermas creció marcado por el totalitarismo nazi —fue incorporado a las Juventudes Hitlerianas, aunque demasiado joven para participar activamente en la guerra—. Esa experiencia lo llevó a desarrollar una profunda desconfianza hacia cualquier forma de autoritarismo y a dedicar su vida a rehabilitar el proyecto ilustrado de la razón pública.

Su obra cumbre, Teoría de la acción comunicativa (1981), colocó el lenguaje y el entendimiento mutuo en el centro de la convivencia democrática, proponiendo que el poder legítimo solo surge del consenso alcanzado mediante diálogo libre de dominación. Desde su tesis doctoral “La transformación estructural de la esfera pública” (1961) hasta sus escritos tardíos sobre Europa federal, biotecnología, crisis de refugiados y conflictos religiosos, Habermas vinculó siempre filosofía y política, pensamiento y acción.

Crítico incansable del “fascismo de izquierda”, cuestionó las formas de la reunificación alemana de 1989 —que consideró guiadas por exigencias de mercado y no por un verdadero debate democrático— y defendió hasta sus últimos años un proyecto europeo cosmopolita para evitar la recaída en rivalidades nacionalistas.

En Chile, su influencia ha sido profunda en las humanidades. La Dra. Soledad Chávez, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, destacó en Radio UChile que Habermas “fue el mejor exponente de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort”. “Su pensamiento fue original, de nuevo cuño, no una simple continuidad. Como lingüista y lexicógrafa, su Teoría de la Acción Comunicativa fue fundamental para comprender la eficacia de la comunicación”, destacó la académica.