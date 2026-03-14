Ministerio de Medio Ambiente suspende proceso para definir sitios prioritarios para biodiversidad

El Ministerio de Medio Ambiente informó este sábado que resolvió suspender temporalmente el avance del procedimiento para identificar y declarar sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la implementación de la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La cartera detalló que la decisión se adoptó mediante una resolución administrativa, motivada por el elevado volumen de observaciones ciudadanas y técnicas recibidas —casi 10.000 en total—, junto con una amplia diversidad de antecedentes que abordan tanto aspectos técnicos como jurídicos. Estos insumos requieren un análisis exhaustivo antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.

La suspensión también permitirá revisar y actualizar las “Bases Metodológicas Técnico-Científicas” que guían la determinación de los sitios prioritarios. El objetivo, según el ministerio, es garantizar que la continuación del procedimiento repose en criterios robustos, transparentes, debidamente fundamentados y ajustados al ordenamiento jurídico vigente.

Desde la cartera enfatizaron, según consignó Emol, que esta medida forma parte de un proceso de auditoría general y busca asegurar rigurosidad científica y jurídica en el desarrollo de la norma. Paralelamente, se continuará avanzando en la elaboración del reglamento que establecerá el procedimiento y los criterios específicos para la declaración de un sitio prioritario.