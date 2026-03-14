Nueva víctima de explosión de camión de Gasco en Renca: Fallecidos aumentan a 15 personas

Un nuevo deceso elevó a 15 el número de víctimas fatales por la explosión registrada el 19 de febrero en la comuna de Renca, tras el accidente de un camión de Gasco en la Ruta 5 con Autopista General Velásquez.

La Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua confirmó este viernes el fallecimiento de Mario Antonio Parra Guzmán, oriundo de esa comuna y una de las personas gravemente heridas en el siniestro.

“La Ilustre Municipalidad de San Vicente expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Mario Antonio Parra Guzmán, querido vecino de nuestra comuna”, señaló el municipio en un comunicado oficial.

La declaración destaca que Parra Guzmán “será recordado por quienes lo conocieron como una persona trabajadora, alegre y siempre cercana. Un hombre que supo cultivar la amistad y el cariño de quienes compartieron con él, especialmente de sus hijos, familiares y amigos”. El municipio aprovechó la oportunidad para extender sus condolencias a la familia y allegados.

El accidente, cabe consignar, ocurrió en la mañana del 19 de febrero, cuando el camión cargado con gas licuado volcó y provocó una explosión masiva que afectó a vehículos y viviendas cercanas, dejando un saldo inicial de múltiples heridos y daños materiales. Con el deceso de Parra Guzmán, la cifra de fallecidos asciende a 15 personas.